Сколько можно ездить без антифриза, и какие могут быть последствия

Следить за техническим состоянием транспортного средства — прямая обязанность его владельца. Но это не пугает нашего брата. А потому многие автовладельцы не утруждают себя даже банальным осмотром машины, в которой помимо внешних признаков неисправности, могут быть и скрытые или не такие явные. Например, из двигателя ушел антифриз, а водитель проморгал момент, когда температурный датчик пополз вверх. Ну в самом деле, с таким обилием камер на дорогах кто нынче смотрит на другие показатели приборки, кроме скорости. Но что же ждет невнимательного автомобилиста, если охлаждающая жидкость «покинула чат», и как долго можно ездить без антифриза?

Причин утечки антифриза может быть много: обрыв патрубка, незакрученная пробка расширительного бачка, протечка радиатора, заклинившая помпа. И хорошо, если течь удалось обнаружить сразу, а ее причина не критична, и поддается быстрому ремонту в полевых условиях (затянуть покрепче хомут на патрубке, например). После устранения течи останется только долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня, и можно двигаться дальше. А если не удалось диагностировать причину утечки, да и подлить-то нечего, а ехать надо?

Ну надо так надо. Езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя. Причина тому: перегрев, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация его узлов и блока цилиндров.

Начинает перегреваться и моторное масло, все полезные свойства которого в этом случае стремятся к нулю. А вместо тонкой пленки, защищающей трущиеся детали, в двигателе появляется нагар. Рабочие поверхности мотора при этом могут покрываться сколами, трещинами, задирами. И, как апогей безалаберности, двигатель разваливается.