Сколько можно ездить без антифриза, и какие могут быть последствия

Следить за техническим состоянием транспортного средства — прямая обязанность его владельца. Но это не пугает нашего брата. А потому многие автовладельцы не утруждают себя даже банальным осмотром машины, в которой помимо внешних признаков неисправности, могут быть и скрытые или не такие явные. Например, из двигателя ушел антифриз, а водитель проморгал момент, когда температурный датчик пополз вверх. Ну в самом деле, с таким обилием камер на дорогах кто нынче смотрит на другие показатели приборки, кроме скорости. Но что же ждет невнимательного автомобилиста, если охлаждающая жидкость «покинула чат», и как долго можно ездить без антифриза?
Причин утечки антифриза может быть много: обрыв патрубка, незакрученная пробка расширительного бачка, протечка радиатора, заклинившая помпа. И хорошо, если течь удалось обнаружить сразу, а ее причина не критична, и поддается быстрому ремонту в полевых условиях (затянуть покрепче хомут на патрубке, например). После устранения течи останется только долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня, и можно двигаться дальше. А если не удалось диагностировать причину утечки, да и подлить-то нечего, а ехать надо?
Ну надо так надо. Езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя. Причина тому: перегрев, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация его узлов и блока цилиндров.
Начинает перегреваться и моторное масло, все полезные свойства которого в этом случае стремятся к нулю. А вместо тонкой пленки, защищающей трущиеся детали, в двигателе появляется нагар. Рабочие поверхности мотора при этом могут покрываться сколами, трещинами, задирами. И, как апогей безалаберности, двигатель разваливается.
Из этого можно сделать вывод: для того, чтобы эксплуатировать машину без антифриза, мотору нельзя давать перегреваться. Для этого необходимо отсоединить патрубки от радиатора, и включить на максимум печку. После этого самый главный прибор на панели для вас не спидометр, а датчик температуры двигателя. А если такового нет, то любой другой индикатор, оповещающий о ее повышении. При достижении +110 градусов двигатель нужно глушить, чтобы дать ему охладиться, и избежать сильного перегрева. Эффективней остудить подкапотное пространство можно, открыв крышку капота.
На продолжительность работы мотора без ОЖ влияет множество факторов от того, из чего сделаны компоненты двигателя до их степени износа на момент протечки. Например, чугунные моторы более терпеливы — без антифриза, прежде чем попрощаться с автовладельцем, такие могут проработать до 20 минут. Алюминиевые, естественно, умирают стремительно.
Чтобы хоть куда-нибудь доехать, важно стараться не давать двигателю работать на высоких оборотах. В этом случае процесс его нагрева не будет столь стремительным.
Погодные условия также играют роль. Например, жарким летом доехать куда-либо самостоятельно на двигателе без ОЖ фактически невозможно. Холодной зимой шансы значительно выше. Но и здесь, главное, не перестараться.
Впрочем, все это полумеры на грани фола, и экспериментировать не стоит. Смотрите на приборку почаще не только ради того, чтобы контролировать скорость. И при малейших признаках утечки антифриза (повышении температуры или появлении пара из-под капота), глушите мотор, разбирайтесь в проблеме. А если не умеете, попросите других водителей помочь, либо зовите эвакуатор. Цены на новые моторы и ремонт весьма негуманны. А потому лучше перестраховаться, чем, как говориться, хапнуть горя.