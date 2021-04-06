Лаврушка в помощь: как таксисты удаляют неприятный запах в автомобиле

Ни для кого не секрет, что чаевые являются ощутимой частью дохода любого профессионального шофера. Но чтобы их получить и, тем более, делать это регулярно, нужно соблюдать множество правил и постоянно заботиться о комфорте пассажира.

«Паксы», как любовно именуют нас «извозчики», становятся с годами все более и более требовательными, давно прочувствовали, какой действительно должна быть услуга перевозки, так что простыми методами уже не обойтись. Машина должна быть не только исправной и помытой, но и дополнительно оснащенной разными проводками и зарядками, бутылочкой воды и, что самое важное, в салоне должно быть чисто и приятно пахнуть.

Притом запах должен быть неназойливым, так что перебить ароматы табака и прочие резкие запахи свежей «елочкой» не выйдет. Нужны решения посерьезнее. Как же добиться свежести и чистоты в салоне автомобиля, куда каждый день садятся десятки разных людей? Решение этого непростого вопроса, как ни странно, таксисты в тайне не держат, если вежливо поддерживать беседу да искренне поинтересоваться.