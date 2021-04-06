Лаврушка в помощь: как таксисты удаляют неприятный запах в автомобиле

Ни для кого не секрет, что чаевые являются ощутимой частью дохода любого профессионального шофера. Но чтобы их получить и, тем более, делать это регулярно, нужно соблюдать множество правил и постоянно заботиться о комфорте пассажира.
«Паксы», как любовно именуют нас «извозчики», становятся с годами все более и более требовательными, давно прочувствовали, какой действительно должна быть услуга перевозки, так что простыми методами уже не обойтись. Машина должна быть не только исправной и помытой, но и дополнительно оснащенной разными проводками и зарядками, бутылочкой воды и, что самое важное, в салоне должно быть чисто и приятно пахнуть.
Притом запах должен быть неназойливым, так что перебить ароматы табака и прочие резкие запахи свежей «елочкой» не выйдет. Нужны решения посерьезнее. Как же добиться свежести и чистоты в салоне автомобиля, куда каждый день садятся десятки разных людей? Решение этого непростого вопроса, как ни странно, таксисты в тайне не держат, если вежливо поддерживать беседу да искренне поинтересоваться.
Например, уже взрослый и общительный киргиз, много лет работающий в Москве и прошедший путь от «эконома» до такси-бизнес, поделился очень любопытным «лайфхаком». Каждые три дня под завершение смены он поджигает в салоне своего — не без уважения заметим, личного — Mercedes пару листочков обыкновенной «лаврушки».
Эти листья со времен древней Греции наделяли мистическими свойствами очистки помещения от злых духов и прочей нечисти, однако современные ученые доказали, что растение богато бактерицидным «навыком» и крайне эффективно борется с запахами. Более того, окуривая комнату или салон авто тлеющей лаврушкой, можно добиться еще более интересного эффекта: аромат вызывает умиротворение и спокойствие, что очень важно в работе такси, а также действует как антидепрессант и даже облегчает дыхание.
Удивителен и тот факт, что аромат фактически не читается, узнать его крайне сложно и в «нос он не бросается». Приятный, спокойный запах, вызывающий четкую ассоциацию с чистотой и настраивающий, как ни странно, на миролюбивый лад. Даже дорожные заторы, которыми так богата столица, уже не вызывают привычной агрессии и злобы: едем и едем, разговариваем и вроде как уже особо и не торопимся.