Почему долгая работа на холостых оборотах быстро убивает мотор

Многие водители до сих пор уверены: прежде, чем начать движение, двигатель надо тщательно прогреть. Особенно если у машины есть система программируемого автозапуска. Ведь так человек, даже в лютый мороз, садится в теплый салон, а это и собаке приятно.
Не будем забывать о том, что современный ритм движения подразумевает долгую работу мотора на холостых оборотах в пробке. Это также создает ряд проблем. Давайте разберемся, что происходит в подобных случаях.
И при прогреве мотора, и при его работе в пробках основной риск связан с состоянием моторного масла. Дело в том, что на низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя. Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя.
Надо помнить и о том, что в современном двигателе смазка его элементов происходит комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем. Скажем, износа маслонасоса, а также к масляного голодания всего агрегата.
Особое внимание нужно обратить на наддувный двигатель с маленьким картером. При долгом стоянии в пробке, да еще в жару, масло в картере буквально поджаривается. Его присадки быстро вырабатываются, и оно теряет свои свойства. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, что приведет к перегреву двигателя, а там и до капремонта недалеко. Поэтому если машина часто стоит в пробках, интервал замены смазки лучше сократить и считать его по моточасам. Так мотор проживет дольше.
Еще одни нюанс: при долгой работе на холостых оборотах топливо-воздушная смесь сгорает неэффективно. В итоге несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, и дорогостоящий узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, и это вызывает появление задиров в цилиндрах. Ну а задиры постепенно убивают двигатель, доводя его до капитального ремонта. При этом, если мотор с алюминиевым блоком и без чугунных гильз, то повреждения окажутся фатальными, и нужно будет покупать контрактный агрегат, а это может и разорить.