Почему долгая работа на холостых оборотах быстро убивает мотор

Многие водители до сих пор уверены: прежде, чем начать движение, двигатель надо тщательно прогреть. Особенно если у машины есть система программируемого автозапуска. Ведь так человек, даже в лютый мороз, садится в теплый салон, а это и собаке приятно.

Не будем забывать о том, что современный ритм движения подразумевает долгую работу мотора на холостых оборотах в пробке. Это также создает ряд проблем. Давайте разберемся, что происходит в подобных случаях.

И при прогреве мотора, и при его работе в пробках основной риск связан с состоянием моторного масла. Дело в том, что на низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя. Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя.

Надо помнить и о том, что в современном двигателе смазка его элементов происходит комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем. Скажем, износа маслонасоса, а также к масляного голодания всего агрегата.