Почему сенсорные экраны в современных машинах — зло

Основной плюс сенсорного экрана в том, что на нем можно разместить довольно серьезный функционал управления различными системами автомобиля. Тем самым дизайнеры экономят много места, а заодно и деньги автомобильной компании, ведь производство «физических» клавиш и переключателей обходится куда дороже.
Когда с помощью сенсорного экрана настраивают какие-либо второстепенные функции, вопросов к такому решению не возникает. Ведь, скажем, настройкой басов в мультимедиа-системе лучше заниматься на стоянке. Так и звук слышно лучше, да и безопаснее.
Однако многие производители идут на поводу у моды и переносят на экраны практически весь функционал управления авто. Так, у некоторых моделей отрегулировать подогрев или вентиляцию кресел, изменить настройки климата в салоне можно только с экрана на центральной панели. При этом водитель постоянно отвлекается от дороги. И не просто отвлекается, а начинает подолгу смотреть, куда ему надо нажать, чтобы отключить обогрев руля, а затем поменять настройки радиостанции. Вместо того, чтобы потратить на эти операции доли секунд, не отводя взгляда от дороги, человек пялится в монитор, что чревато аварией. И тут даже система автоторможения не поможет. Напомним, что в плохую погоду электроника может отключаться, снимая с себя ответственность за возможное ДТП.
Еще одни нюанс. После пуска двигателя электронной «начинке» авто нужно время, чтобы загрузиться. Так что сразу включить климат-контроль и вентиляцию сидений не получиться. Придется подождать. Ну а зимой вообще могут быть сюрпризы. Известны случаи, когда в холода сенсорный экран переставал работать из-за того, что замерзал. Таким образом владелец машины премиального бренда оказывался в холодном салоне, без карты навигации и связи. «Софт» оживал после прогрева мотора, но за это время человек успевал замерзнуть.
К сожалению, производители не откажутся от экранов, потому как они нужны для нормальной работы камеры заднего вида и системы кругового обзора. Да и различных функций в автомобиле стало столько, что каждую к отдельной кнопке не привяжешь. Поэтому, при выборе новой машины обратите внимание на ее переднюю панель.
Если для основных функций там предусмотрены физические клавиши, а для всего остального — сенсорный экран, то такой вариант будет неплохим выбором. Если же на мониторе сконцентрированы все функции — это может обернуться проблемой. Как мы уже сказали, подобное решение повышает риск аварии, да и панель может сломаться. Это же электроника.