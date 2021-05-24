Почему сенсорные экраны в современных машинах — зло

Основной плюс сенсорного экрана в том, что на нем можно разместить довольно серьезный функционал управления различными системами автомобиля. Тем самым дизайнеры экономят много места, а заодно и деньги автомобильной компании, ведь производство «физических» клавиш и переключателей обходится куда дороже.

Когда с помощью сенсорного экрана настраивают какие-либо второстепенные функции, вопросов к такому решению не возникает. Ведь, скажем, настройкой басов в мультимедиа-системе лучше заниматься на стоянке. Так и звук слышно лучше, да и безопаснее.

Однако многие производители идут на поводу у моды и переносят на экраны практически весь функционал управления авто. Так, у некоторых моделей отрегулировать подогрев или вентиляцию кресел, изменить настройки климата в салоне можно только с экрана на центральной панели. При этом водитель постоянно отвлекается от дороги. И не просто отвлекается, а начинает подолгу смотреть, куда ему надо нажать, чтобы отключить обогрев руля, а затем поменять настройки радиостанции. Вместо того, чтобы потратить на эти операции доли секунд, не отводя взгляда от дороги, человек пялится в монитор, что чревато аварией. И тут даже система автоторможения не поможет. Напомним, что в плохую погоду электроника может отключаться, снимая с себя ответственность за возможное ДТП.