Как правильно и быстро остудить двигатель, если резко повысилась температура

Неисправности термостата, течь в подводящих патрубках или радиаторе, проблемы с помпой — все это может привести к недостаточному охлаждению двигателя, и его перегреву. Если упустить момент, то излишняя тепловая нагрузка для силового агрегата чревата серьезными проблемами, ведущими к дорогостоящему ремонту. Поэтому, простаивая в пробках, обращать внимание на показания приборов нужно гораздо чаще обычного.

Если в очередной раз бросив свой взор на датчик температуры, вы обнаружили, что его стрелка приближается к красной зоне, то двигатель еще можно уберечь от перегрева. Главное, выполнить несложные действия, благодаря которым его можно остудить даже на ходу.

Увы, но пробочная езда наиболее опасна для двигателя с неисправной системой охлаждения. Помимо тепла, выделяемого самим мотором, подкапотное пространство разогревает раскаленный асфальт. К этому добавляется общая повышенная температура потока, в котором работают сотни моторов. И вот уже стрелка температуры в красной зоне.

Если это произошло, то первое, что рекомендуют сделать опытные водители, это включить печку в самый мощный режим, и выставить максимальную температуру обогрева. Разумеется, чтобы не перегреться самому, необходимо открыть в машине окна. Подобные нехитрые приемы позволят выкроить драгоценное время, которое понадобится вам для того, чтобы быстро принять вправо, и поставить машину на обочину, чтобы та, стоя в одном из рядов, не усугубляла пробку.

Съехав на обочину, не стоит сразу глушить мотор. Напротив, надо оставить машину заведенной и с включенной на полную мощность печкой, и бежать открывать капот. Температура начнет снижаться.