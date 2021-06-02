Как правильно и быстро остудить двигатель, если резко повысилась температура

Фото из открытых источников
Наступило долгожданное лето. А вместе с ним и вечные проблемы автомобилистов — пробки из дачников, едущих на свои шесть соток, обочечники и, конечно же, перегретые моторы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как быстро охладить силовой агрегат, не выключая его, если температура резко поползла вверх.

Неисправности термостата, течь в подводящих патрубках или радиаторе, проблемы с помпой — все это может привести к недостаточному охлаждению двигателя, и его перегреву. Если упустить момент, то излишняя тепловая нагрузка для силового агрегата чревата серьезными проблемами, ведущими к дорогостоящему ремонту. Поэтому, простаивая в пробках, обращать внимание на показания приборов нужно гораздо чаще обычного.

Если в очередной раз бросив свой взор на датчик температуры, вы обнаружили, что его стрелка приближается к красной зоне, то двигатель еще можно уберечь от перегрева. Главное, выполнить несложные действия, благодаря которым его можно остудить даже на ходу.

Увы, но пробочная езда наиболее опасна для двигателя с неисправной системой охлаждения. Помимо тепла, выделяемого самим мотором, подкапотное пространство разогревает раскаленный асфальт. К этому добавляется общая повышенная температура потока, в котором работают сотни моторов. И вот уже стрелка температуры в красной зоне.

Если это произошло, то первое, что рекомендуют сделать опытные водители, это включить печку в самый мощный режим, и выставить максимальную температуру обогрева. Разумеется, чтобы не перегреться самому, необходимо открыть в машине окна. Подобные нехитрые приемы позволят выкроить драгоценное время, которое понадобится вам для того, чтобы быстро принять вправо, и поставить машину на обочину, чтобы та, стоя в одном из рядов, не усугубляла пробку.

Съехав на обочину, не стоит сразу глушить мотор. Напротив, надо оставить машину заведенной и с включенной на полную мощность печкой, и бежать открывать капот. Температура начнет снижаться.

Фото: АвтоВзгляд

А вот если сразу заглушить мотор, то вместе с двигателем останавливается и помпа, гоняющая охлаждающую жидкость по системе. Циркуляция последней замедляется, и вместо того, чтобы остывать, мотор продолжает некоторое время греть сам себя, и этот перегрев может стать критичным.

Впрочем, этот вышеописанный способ охлаждения двигателя работает, когда уровень охлаждающей жидкости в норме. А вот когда жидкость в расширительном бачке не булькает, и наверняка не знаешь сколько ее осталось в системе, двигатель лучше заглушить, надеясь, что с ним ничего плохого не произойдет.

И, конечно же, никогда не стоит открывать крышку расширительного бачка, когда температура двигателя находится в красной зоне, чтобы не ошпариться.

Куда проще остудить двигателя, если тот начал перегреваться на ходу, и у вас есть запас свободного пространства для маневров. Впрочем, и в этом случае не будет лишним включить печку на полную, и открыть окна. Добавить же сюда необходимо эпизодическое торможение двигателем. Отпуская педаль газа, и двигаясь накатом, вы приостанавливаете подачу топлива в камеры сгорания. Иначе говоря, двигатель работает вхолостую, без воспламенения топливно-воздушной смеси, которое проходит с выделением тепла. При этом в подкапотное пространство поступает охлажденный воздух.

Однако, как бы то ни было, во избежание развития серьезных проблем с двигателем эксплуатацию аварийного автомобиля с неисправной системой охлаждения нужно прекратить. Если есть возможность устранить неполадки в системе, то это нужно сделать немедленно. Если нет — воспользоваться услугой эвакуатора, который довезет вас и вашу машину до сервисной станции, где опытные специалисты не только выполнят ремонт системы охлаждения, но и проведут диагностику состояния двигателя.

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2 июня 2021
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