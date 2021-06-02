Как правильно и быстро остудить двигатель, если резко повысилась температура

Неисправности термостата, течь в подводящих патрубках или радиаторе, проблемы с помпой — все это может привести к недостаточному охлаждению двигателя, и его перегреву. Если упустить момент, то излишняя тепловая нагрузка для силового агрегата чревата серьезными проблемами, ведущими к дорогостоящему ремонту. Поэтому, простаивая в пробках, обращать внимание на показания приборов нужно гораздо чаще обычного.
Если в очередной раз бросив свой взор на датчик температуры, вы обнаружили, что его стрелка приближается к красной зоне, то двигатель еще можно уберечь от перегрева. Главное, выполнить несложные действия, благодаря которым его можно остудить даже на ходу.
Увы, но пробочная езда наиболее опасна для двигателя с неисправной системой охлаждения. Помимо тепла, выделяемого самим мотором, подкапотное пространство разогревает раскаленный асфальт. К этому добавляется общая повышенная температура потока, в котором работают сотни моторов. И вот уже стрелка температуры в красной зоне.
Если это произошло, то первое, что рекомендуют сделать опытные водители, это включить печку в самый мощный режим, и выставить максимальную температуру обогрева. Разумеется, чтобы не перегреться самому, необходимо открыть в машине окна. Подобные нехитрые приемы позволят выкроить драгоценное время, которое понадобится вам для того, чтобы быстро принять вправо, и поставить машину на обочину, чтобы та, стоя в одном из рядов, не усугубляла пробку.
Съехав на обочину, не стоит сразу глушить мотор. Напротив, надо оставить машину заведенной и с включенной на полную мощность печкой, и бежать открывать капот. Температура начнет снижаться.
А вот если сразу заглушить мотор, то вместе с двигателем останавливается и помпа, гоняющая охлаждающую жидкость по системе. Циркуляция последней замедляется, и вместо того, чтобы остывать, мотор продолжает некоторое время греть сам себя, и этот перегрев может стать критичным.
Впрочем, этот вышеописанный способ охлаждения двигателя работает, когда уровень охлаждающей жидкости в норме. А вот когда жидкость в расширительном бачке не булькает, и наверняка не знаешь сколько ее осталось в системе, двигатель лучше заглушить, надеясь, что с ним ничего плохого не произойдет.
И, конечно же, никогда не стоит открывать крышку расширительного бачка, когда температура двигателя находится в красной зоне, чтобы не ошпариться.
Куда проще остудить двигателя, если тот начал перегреваться на ходу, и у вас есть запас свободного пространства для маневров. Впрочем, и в этом случае не будет лишним включить печку на полную, и открыть окна. Добавить же сюда необходимо эпизодическое торможение двигателем. Отпуская педаль газа, и двигаясь накатом, вы приостанавливаете подачу топлива в камеры сгорания. Иначе говоря, двигатель работает вхолостую, без воспламенения топливно-воздушной смеси, которое проходит с выделением тепла. При этом в подкапотное пространство поступает охлажденный воздух.
Однако, как бы то ни было, во избежание развития серьезных проблем с двигателем эксплуатацию аварийного автомобиля с неисправной системой охлаждения нужно прекратить. Если есть возможность устранить неполадки в системе, то это нужно сделать немедленно. Если нет — воспользоваться услугой эвакуатора, который довезет вас и вашу машину до сервисной станции, где опытные специалисты не только выполнят ремонт системы охлаждения, но и проведут диагностику состояния двигателя.