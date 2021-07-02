Можно ли «убить» вариатор при буксировке машины

Тему проблем для вариатора из-за буксировки следует рассмотреть с двух точек зрения: когда машину с СVT тащат на прицепе и когда она сама выступает в роли тягача.

В первом случае нужно помнить, что в конструкции СVT, как и в «автомате», имеется гидротрансформатор, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя к КП. Отчасти поэтому и правила, которые применяются при буксировке машин с АКП, практически полностью применимы и для авто с вариатором.

То есть перед началом буксировки переводим селектор трансмиссии в нейтраль (положение N), в процессе буксирования не превышаем скорость в 50 км/ч и перемещаем таким образом авто с вариатором на расстояние не более чем 50 км. Если нужно дальше — даем вариатору остыть, стоя на месте в течении не менее 50 минут.

Но, в отличии от «автомата», при буксировке «вариатора» двигатель машины должен быть включен, чтобы обеспечить нагнетание в гидросистему КП рабочей жидкости. Если тащить авто с CVT с заглушенным мотором даже не небольшое расстояние, дорогостоящий ремонт «убитой» трансмиссии неизбежен.