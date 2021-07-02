Можно ли «убить» вариатор при буксировке машины

Тему проблем для вариатора из-за буксировки следует рассмотреть с двух точек зрения: когда машину с СVT тащат на прицепе и когда она сама выступает в роли тягача.
В первом случае нужно помнить, что в конструкции СVT, как и в «автомате», имеется гидротрансформатор, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя к КП. Отчасти поэтому и правила, которые применяются при буксировке машин с АКП, практически полностью применимы и для авто с вариатором.
То есть перед началом буксировки переводим селектор трансмиссии в нейтраль (положение N), в процессе буксирования не превышаем скорость в 50 км/ч и перемещаем таким образом авто с вариатором на расстояние не более чем 50 км. Если нужно дальше — даем вариатору остыть, стоя на месте в течении не менее 50 минут.
Но, в отличии от «автомата», при буксировке «вариатора» двигатель машины должен быть включен, чтобы обеспечить нагнетание в гидросистему КП рабочей жидкости. Если тащить авто с CVT с заглушенным мотором даже не небольшое расстояние, дорогостоящий ремонт «убитой» трансмиссии неизбежен.
Теперь рассмотрим случай, когда автомобиль с вариатором сам играет роль тягача. В основе конструкции вариатора — стальной «ремень» или цепь, «цепляющаяся» за приводные валы лишь благодаря силе трения. Если усилие, которое вы заставляете предпринять машину, оказывается слишком высоким, этого трения может не хватить и ремень/цепь будет проскальзывать по валам. Из-за этого происходит ускоренный износ всего узла и появляется много металлической стружки в рабочей жидкости, что гарантирует серьезные неприятности в ближайшем будущем.
Что это означает на практике. Когда машина относительно новая или ее вариатор недавно качественно обслужен, то вполне допустимо буксировать прицепы небольшого веса. В качестве ориентира можно взять паспортный максимальный вес вашего авто. И грузить прицеп так, чтобы суммарная масса автопоезда не сильно превышала указанную в «мануале» величину.
А вот от буксировки другого авто автомобилем с СVT стоит воздержаться. Если не планируешь заняться ремонтом вариатора, тянуть такие тяжести ему предлагать не следует. Ну а когда авто с такой трансмиссией уже, как говорится, не первой свежести, то от буксировки даже обычных прицепов имеются все резоны воздержаться. Особенно если пробег транспортного средства перевалил за 70 000 км, а СVT ни разу за свою жизнь не получал не только техобслуживания, но и даже замены рабочей жидкости.