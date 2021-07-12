5 неожиданных причин появления задиров в цилиндрах мотора

На первый взгляд — все просто. Для того, чтобы избежать появления задиров нужно беречь мотор от перегрева, но и тут есть свои нюансы, ведь задиры появляются не только из-за него.
Для начала нужно проверить, где именно расположен датчик температуры двигателя. Если его установили не в головку блока цилиндров, а в патрубок, который прикреплен к головке, знайте — датчик будет постоянно врать. Поэтому, когда случится перегрев, он этого может и не показать, а если покажет, то может быть уже поздно. А посему, кроме проверки исправности датчика на диагностике, не ленитесь вовремя менять антифриз, а заодно и чистить радиаторы охлаждения. Тут учтите, что внешняя сторона радиаторов, как правило, чистая, а основная грязь скапливается между радиаторами кондиционера и охлаждения мотора. К сожалению, ее можно удалить, только демонтировав оба радиатора с автомобиля. Это потребует времени и сил. Но уж лучше так, чем встать на дороге с перегретым «движком».
Внимательно следите и за тем, как механики меняют свечи зажигания. Если перед заменой, свечные колодцы не чистят, то при выкручивании свечи, вся грязь и песок попадают в цилиндр. Этот песок и образует задиры, поскольку играет роль абразива.
Кстати, песок может попадать в мотор и из-за экономии на воздушном фильтре. Резиновый уплотнитель дешевого фильтра плохо прилегает к краям пластикового корпуса, вот грязь и попадает внутрь.
Во впускной тракт может подсасывать песок и из дроссельной заслонки из-за того, что усохли резиновые прокладки или из-за вибрации соскочили резиновые трубочки различных механизмов управляемых вакуумом. Абразив может попасть в двигатель еще и потому, что плохо затянуты хомуты на патрубке, который идет он воздушного фильтра к дроссельной заслонке.
Наконец, нужно следить за состоянием и исправностью каталитического нейтрализатора, ведь частички керамики может затянуть в двигатель обратной тягой, и появится задир. Кстати, частицы керамической пыли, как и песок со временем приговаривают к ремонту весь двигатель целиком. Ведь они попадают в масло и поступают к коренным и шатунным шейкам, а также шейкам распредвалов. Поэтому не экономьте на бензине и расходниках. Лучше переплатить за все это, чем в будущем получить проблемы с мотором.