5 неожиданных причин появления задиров в цилиндрах мотора

На первый взгляд — все просто. Для того, чтобы избежать появления задиров нужно беречь мотор от перегрева, но и тут есть свои нюансы, ведь задиры появляются не только из-за него.

Для начала нужно проверить, где именно расположен датчик температуры двигателя. Если его установили не в головку блока цилиндров, а в патрубок, который прикреплен к головке, знайте — датчик будет постоянно врать. Поэтому, когда случится перегрев, он этого может и не показать, а если покажет, то может быть уже поздно. А посему, кроме проверки исправности датчика на диагностике, не ленитесь вовремя менять антифриз, а заодно и чистить радиаторы охлаждения. Тут учтите, что внешняя сторона радиаторов, как правило, чистая, а основная грязь скапливается между радиаторами кондиционера и охлаждения мотора. К сожалению, ее можно удалить, только демонтировав оба радиатора с автомобиля. Это потребует времени и сил. Но уж лучше так, чем встать на дороге с перегретым «движком».

Внимательно следите и за тем, как механики меняют свечи зажигания. Если перед заменой, свечные колодцы не чистят, то при выкручивании свечи, вся грязь и песок попадают в цилиндр. Этот песок и образует задиры, поскольку играет роль абразива.