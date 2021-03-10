ГИБДД назвала категорию водителей, чаще всего совершающих аварии

Полицейская статистика происшествий свидетельствует, что отнюдь не зеленая молодежь — основной источник проблем на дороге. Данные ГИБДД, охватывающие период с начала 2021-го года, свидетельствуют, что всего за это время в стране произошло более 8 100 автоаварий с пострадавшими людьми.

Из них наиболее внушительную долю совершили водители-мужчины во вполне уже зрелом возрасте — от 30 до 40 лет. Любопытно, что та же статистика ГИБДД утверждает, что женщины в несколько раз более дисциплинированы и осторожны за рулем. На их долю приходится лишь 19% аварий, а по вине мужчин почти в пять раз больше — 81%.