Как с помощью единственного гаечного ключа понять, что «умер» катализатор

Для начала напомним, что автомобильный катализатор обычно «живет» на протяжении 100—150 000 километров пробега. При неправильной эксплуатации может «умереть» еще раньше. Этот узел выходит из строя по-разному. Бывает, его «соты» засоряются продуктами горения. Иной раз керамическая начинка катализатора плавится от перегрева. Не исключаются и варианты механического разрушения керамики — из-за все того же перегрева, либо вследствие каких-либо механических повреждений (после удара, сильного сотрясения или чего-то подобного).
Результат, как правило, один: керамическая «начинка» катализатора начинает гораздо хуже пропускать выхлопные газы. А при механическом разрушении бывает, что абразивные частицы засасывает в цилиндры двигателя. Это приводит к появлению задиров на поверхностях камеры сгорания и, в конечном итоге, к выходу из строя силового агрегата.
Вычислить, что «смерть» катализатора уже стоит, так сказать, на пороге, не всегда бывает просто. Поскольку симптомы ее приближения можно вполне спутать с признаками иных проблем мотора. Известно, например, что при забитом катализаторе у машины затруднен пуск, холостой ход двигателя неустойчив и т. д. С одной стороны, это может быть вызвано тем, что засоренные соты катализатора с трудом пропускают выхлопные газы. А с другой, то же самое может происходить из-за неполадок высоковольтной электрики, впрыска топлива или датчиков двигателя.
Однако есть простейший, но крайне надежный способ отбросить все версии, кроме «катализаторной». Для этого потребуется всего лишь подходящий гаечный ключ. Им мы откручиваем и временно демонтируем из выпускного тракта мотора датчик лямбда-зонда. И после этого заводим машину.
Если проблема пуска мотора после удаления «лямбды» пропала, а холостые обороты стали ровными, можете не сомневаться: катализатор вашего автомобиля забит отложениями и требует либо замены, либо удаления.
Есть, кстати, еще один способ убедиться в «забитости» катализатора. Он не требует никаких инструментов — только что-то, вроде строительной варежки или перчатки из толстого и плотного материала. Заводим машину, надеваем варежку на руку, подходим к выхлопной трубе авто и пытаемся заткнуть ее ладонью. При нормальном «каталике» вам это не удастся — слишком велико будет давление выхлопных газов.
Когда же засоренный катализатор мешает им штатно выходить из двигателя, то сил среднестатистического человека вполне хватит, чтобы полностью заткнуть рукой «выхлопуху». После такой примитивной, но надежной диагностики автовладельцу уже без каких-либо сомнений можно отправляться к специалистам по удалению каталитических нейтрализаторов.