Как и зачем российские водители обманывают датчики давления в шинах

Современные автомобили — умные и технологичные — богато оснащены электронными помощниками водителя. Даже датчики давления — новая в наших краях опция — уже не вызывает удивления: такая «приблуда» есть даже в бюджетных машинах. Однако электроника имеет весьма короткий срок жизни, а в России транспортный парк весьма и весьма немолод. В результате автомобиль еще в полном, по нашим меркам, соку, а на приборной панели — ошибка.
Так происходит и с датчиками давления в шинах. Резиновый ниппель, привет, зимы с реагентами и выезды на природу, выходит из строя намного быстрее самого датчика, оставляя водителя с вечным желтым значком на приборной панели. Ремонт — от 12 000 до 25 000 рублей. А как бы его отложить до «лучших времен»?
Существует множество вариантов ремонта датчиков давления в шинах: замена ниппеля, замена датчика в сборе на аналог или, наконец, покупка нового с последующей прошивкой у официального дилера. Да-да, датчик мало поменять, его еще нужно «привязать» к электронному блоку управления. Все вышеперечисленные процессы стоят немало, требует времени и сил, а также поездки к специалисту. Кстати, просто отключить данную опцию официальные дилеры не берутся — надо ехать к «умельцу», который будет «колдовать» над электроникой автомобиля. Так себе перспектива, будем откровенны.
Впрочем, есть простое, как гвоздь, чисто российское решение: если датчики давления в шинах не нужны, повреждены, а желания и возможности их ремонтировать нет, то коллеги по несчастью рекомендуют простой лайфхак. На любом шиномонтаже можно снять датчики и заменить их простыми ниппелями. Электронные элементы, как правило, служат дольше «воздушных форсунок», поэтому их просто нужно поместить в колесо, где давление стабильно держится в заложенных программой пределах. Какое? Верно, запасное. Просто сложив все датчики давления в шине в запасное колесо, можно временно решить проблему постоянно горящего на приборной панели индикатора.
Решение, конечно, специфическое — псевдорешение, будем откровенны — но это позволит спокойно накопить на ремонт, выбрать лучший для себя вариант и взвесить все «за» и «против» без постоянного напоминания о проблеме. Как показывает практика, именно такой подход — спокойный и размеренный — гарантирует наиболее верный исход. Потому что «колхозить на ходу», ехать к непонятным людям с китайской электроникой для внесения правок в программу автомобиля или «герметик, изолента и все-все-все» — это еще хуже.