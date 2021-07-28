Как и зачем российские водители обманывают датчики давления в шинах

Современные автомобили — умные и технологичные — богато оснащены электронными помощниками водителя. Даже датчики давления — новая в наших краях опция — уже не вызывает удивления: такая «приблуда» есть даже в бюджетных машинах. Однако электроника имеет весьма короткий срок жизни, а в России транспортный парк весьма и весьма немолод. В результате автомобиль еще в полном, по нашим меркам, соку, а на приборной панели — ошибка.

Так происходит и с датчиками давления в шинах. Резиновый ниппель, привет, зимы с реагентами и выезды на природу, выходит из строя намного быстрее самого датчика, оставляя водителя с вечным желтым значком на приборной панели. Ремонт — от 12 000 до 25 000 рублей. А как бы его отложить до «лучших времен»?

Существует множество вариантов ремонта датчиков давления в шинах: замена ниппеля, замена датчика в сборе на аналог или, наконец, покупка нового с последующей прошивкой у официального дилера. Да-да, датчик мало поменять, его еще нужно «привязать» к электронному блоку управления. Все вышеперечисленные процессы стоят немало, требует времени и сил, а также поездки к специалисту. Кстати, просто отключить данную опцию официальные дилеры не берутся — надо ехать к «умельцу», который будет «колдовать» над электроникой автомобиля. Так себе перспектива, будем откровенны.