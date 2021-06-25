Почему в жару спускают даже новые автомобильные шины

Утро, испепеляющая жара, до пробок остаются сущие минуты, а машина опять «на ободах». Снова качать, да когда же это кончится! Шиномонтаж, а порой и не один, рапортует о целостности и правильной форме дисков, а резина катается первый сезон. Не может же поездка на дачу закончиться повреждением всех четырех колес? Остается только качать и следить за состоянием, хорошо хоть датчики давления в шинах есть.
Кстати, о датчиках. Эта опция становится неотъемлемой частью современного автомобиля и способствует безопасности дорожного движения, однако именно в ней порой скрывается проблема спущенного колеса. Сам датчик, по заверению производителей, способен исправно работать в течение пяти лет, а после требуется замена — батарейка, запаянная в корпусе, садится.
Однако же производители молчат о том, что резиновый ниппель, неотъемлемая часть датчика давления в шине, в российских условиях эксплуатации выходит из строя значительно раньше этого срока. Дело в том, что на корпусе появляются микротрещины, которые и способствуют снижения давления в шине и, как следствие, появлению характерной пиктограммы на приборной панели. В жару эти процессы усиливаются многократно. Оттого и начинается утро автовладельца ни с прохлады кондиционированного салона, а с треска насоса и мокрой рубашки.
Самое простое решение — комплексная замена на оригинальную деталь, которая обойдется минимум в 7000 рублей за колесо плюс шиномонтаж. Так себе перспектива, будем откровенны: менять логичнее комплектом, ведь где один «скис», там и все остальные «на подходе», а это уже близкая к 40 000 рублей цифра. Чтобы ее сократить можно пойти на хитрость и приобрести аналог, но в этом случае стоит помнить, что новую деталь необходимо прописать в «мозгах», что так же стоит денег.
Самый же простой и дешевый способ, который вообще не требует посещения дилерского центра, это замена того самого ниппеля, который конечно же «не ремонтопригодный», но и батарейки в iPhone по идее не меняют. В России ремонтируется и восстанавливается все, и датчики давления в шинах — не исключение. Специализированные компании готовы предоставить все необходимые запчасти и сделать работу под ключ, включая шиномонтаж. Осталось только найти подходящую по географии и прочитать отзывы.
Принцип действия следующий: датчик остается прежним, в нем по желанию заказчика могут сразу поменять батарейку, а вот резиновый хоботок ниппеля заменят на аналог, после чего колесо аккуратно соберут. Стоит такая операция со всеми работами и запчастями не более 3000 рублей, что в проекции на 4 колеса составит не более 12 000 рублей. Разница ощутимая — чуть более трех наминалов. Кстати, если после проведения работ «ошибка» будет по-прежнему присутствовать на приборной панели, вспомните про запасное колесо. В нем обычно тоже есть датчик давления, и его, колесо, как ни странно, иногда стоит подкачать.