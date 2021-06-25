Почему в жару спускают даже новые автомобильные шины

Утро, испепеляющая жара, до пробок остаются сущие минуты, а машина опять «на ободах». Снова качать, да когда же это кончится! Шиномонтаж, а порой и не один, рапортует о целостности и правильной форме дисков, а резина катается первый сезон. Не может же поездка на дачу закончиться повреждением всех четырех колес? Остается только качать и следить за состоянием, хорошо хоть датчики давления в шинах есть.

Кстати, о датчиках. Эта опция становится неотъемлемой частью современного автомобиля и способствует безопасности дорожного движения, однако именно в ней порой скрывается проблема спущенного колеса. Сам датчик, по заверению производителей, способен исправно работать в течение пяти лет, а после требуется замена — батарейка, запаянная в корпусе, садится.

Однако же производители молчат о том, что резиновый ниппель, неотъемлемая часть датчика давления в шине, в российских условиях эксплуатации выходит из строя значительно раньше этого срока. Дело в том, что на корпусе появляются микротрещины, которые и способствуют снижения давления в шине и, как следствие, появлению характерной пиктограммы на приборной панели. В жару эти процессы усиливаются многократно. Оттого и начинается утро автовладельца ни с прохлады кондиционированного салона, а с треска насоса и мокрой рубашки.