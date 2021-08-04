Что делать, если в дороге потек бензобак

Итак, капля есть. А то и лужа. Находят ее всегда одним и тем же способом — носом. Если в машине течет один из элементов топливной системы, то ароматы вокруг будут стоять сногсшибательные. В прямом и переносном смысле слова. Кстати, обычно это происходит на АЗС: заправка «до полного» может стать фатальной, дав чрезмерную нагрузку на резервуар. Определив, что причиной «бензотечения» стал бак, нужно немедленно принять меры — любая искра превратит автомобиль в факел.

Понятное дело, что лучший вариант — эвакуатор в сервис. Только где его взять и чем оплатить? В современных российских реалиях доставка до знакомого мастера может перекрыть цену автомобиля. Страна у нас большая, но небогатая. Короче говоря, надо латать на месте и потихонечку ехать, регулярно поглядывая на топливную стрелку.

Ремонт надо начинать с домкрата и локализации утечки. Это не сложно: вокруг нее будет мокрое пятно. Как только брешь выявлена, следует принять решение: если лопнул сварной шов, то это полбеды. Ведь бак можно будет заполнять до половины и ехать. Гораздо хуже, когда отверстие образовалось в днище — тут уже нужно засучить рукава. Скинув клемму с аккумулятора — искра нам не нужна совсем — разгоняем зевак и советчиков, ставим домкрат и лезем под машину.