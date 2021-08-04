Что делать, если в дороге потек бензобак

Итак, капля есть. А то и лужа. Находят ее всегда одним и тем же способом — носом. Если в машине течет один из элементов топливной системы, то ароматы вокруг будут стоять сногсшибательные. В прямом и переносном смысле слова. Кстати, обычно это происходит на АЗС: заправка «до полного» может стать фатальной, дав чрезмерную нагрузку на резервуар. Определив, что причиной «бензотечения» стал бак, нужно немедленно принять меры — любая искра превратит автомобиль в факел.
Понятное дело, что лучший вариант — эвакуатор в сервис. Только где его взять и чем оплатить? В современных российских реалиях доставка до знакомого мастера может перекрыть цену автомобиля. Страна у нас большая, но небогатая. Короче говоря, надо латать на месте и потихонечку ехать, регулярно поглядывая на топливную стрелку.
Ремонт надо начинать с домкрата и локализации утечки. Это не сложно: вокруг нее будет мокрое пятно. Как только брешь выявлена, следует принять решение: если лопнул сварной шов, то это полбеды. Ведь бак можно будет заполнять до половины и ехать. Гораздо хуже, когда отверстие образовалось в днище — тут уже нужно засучить рукава. Скинув клемму с аккумулятора — искра нам не нужна совсем — разгоняем зевак и советчиков, ставим домкрат и лезем под машину.
Советский метод — саморез с резиновой прокладкой. Из коврика, из шланга, из уплотнителя — из чего угодно, что попадется под руку — режем шайбу и притягиваем ее к месту (гляньте в багажник, вдруг там завалялся герметик). Саморез, к слову, можно выкрутить из подкрылка. Кстати, этот вариант одинаково хорош как для старых, железных резервуаров, так и для новых пластиковых. Второй вариант — суперклей. Он наверняка лежит в бардачке или в багажнике.
Почистив место вокруг прорехи от рыхлой грязи — обезжирится оно само собой — клеим резиновую заплату. Причем клеим крестом: сначала одну полоску, потом, поверх нее, вторую. Третий вариант — холодная сварка. Практика подсказывает, что она способна продержаться несколько недель, но при условии более тщательной обработки поверхности. Одним словом, надышитесь знатно.
Чем старательнее будет выполнен ремонт, тем больше шанс спокойно доехать до дома. А вообще протечка подсказывает, что «танк» изношен и нуждается в замене, так что лужение и прочие ловкие схемы — затыкание дыр в прямом и переносном смысле. Так что появление дыры в топливном резервуаре говорит лишь об одном — пора заказывать новую деталь. Но сначала надо просто доехать до дома — на это старого бака с самодельной латкой точно хватит.