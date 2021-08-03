Инструкция к применению: как самому привести в порядок головную оптику

Фары мутнеют, тускнеют и покрываются пленкой у всех. «Мерседес» или «Жигули» — не важно, пластик со временем перестает пропускать свет, а водитель — видеть дорогу. Выходов по факту два: либо поменять в сборе, либо отвезти на комплексное восстановление.
И тот, и другой способ требует инвестиций: работа мастера с материалами обойдется не дешевле трех тысяч рублей, цена зависит от жадности СТО, а вот покупка новых — почти космос. Логично, что до приобретения свежего комплекта доходят единицы, а большинство предпочтет восстановление.
Вернее, большинство махнет рукой и продолжит ездить «как есть», каждый вечер проклиная свою жадность и лень. А ведь восстановить фары своими руками может каждый, а бюджет сравним с вечерним просмотром футбольного матча. Дома на диване, но с закусками и «пенным».
Итак, для комплексного, близкого к профессиональному, восстановлению фар потребуется лист наждачной бумаги зерном 1000, две губки кухонные и моющее средство, ветошь и ведро с водой, обезжириватель, малярный скотч и аэрозольный балон автомобильного лака. Бюджет мероприятия — 870 рублей, тайминг — 2 часа 45 минут. Поехали!
Во-первых, стоит размеренно и спокойно помыть оптику и дать ей просохнуть. Как показывает практика, львиную долю «мути» составляет просто неотмытая на мойке грязь. Одна лишь дачная («личная», если хотите) чистка сократит проблему вдвое. Но нам ведь требуется результат, а не полумера, так что идем дальше.
Как только оптика подсохла, нужно малярным скотчем плотно заклеить все кузовные детали вокруг, радиусом в ладошку. Подготовка завершена, можно полировать.
Причина всех бед — защитный слой лака, который со временем покрывается царапинами, набирает в себя грязи и перестает пропускать свет. Восстановить его невозможно, так что предстоит аккуратно и вежливо снять верхний слой и покрыть оптику новым. Про эту операцию регулярно забывают, ограничиваясь только полировкой, поэтому фара очень быстро вновь мутнеет, а полировать до бесконечности ее нельзя — дырка будет.
Наждачной бумагой, обязательно «по воде», слой за слоем снимаем старый лак. Никакой хитрости и оборудования тут не потребуется, ведь все видно «на глаз». Круг прошли, протерли, обезжирили, осмотрели. И так до тех пор, пока фара не засверкает новизной. Как только оценка «отлично» будет получена, нужно высушить и обезжирить поверхность. После, собственно, наносим лак: широкими движениями, тонким слоем, давая 15—30 минут «на просохнуть». И так — три раза.
Похожим образом восстанавливают фары в мастерских, забирая машину на день-два и выставляя круглые счета. Однако в процессе нет ничего сложного, а результата добьется любой. Немного смелости, свободный вечер да горстка желания. И все получится.