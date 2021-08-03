Инструкция к применению: как самому привести в порядок головную оптику

Фары мутнеют, тускнеют и покрываются пленкой у всех. «Мерседес» или «Жигули» — не важно, пластик со временем перестает пропускать свет, а водитель — видеть дорогу. Выходов по факту два: либо поменять в сборе, либо отвезти на комплексное восстановление.

И тот, и другой способ требует инвестиций: работа мастера с материалами обойдется не дешевле трех тысяч рублей, цена зависит от жадности СТО, а вот покупка новых — почти космос. Логично, что до приобретения свежего комплекта доходят единицы, а большинство предпочтет восстановление.

Вернее, большинство махнет рукой и продолжит ездить «как есть», каждый вечер проклиная свою жадность и лень. А ведь восстановить фары своими руками может каждый, а бюджет сравним с вечерним просмотром футбольного матча. Дома на диване, но с закусками и «пенным».