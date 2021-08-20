Почему резьба на болтах под капотом выкрашена в разные цвета

Разноцветная краска на болтах и саморезах — не случайность. Об этом говорит ее количество. Как правило, выкрашена резьба крепежа. И сделано это не по прихоти рабочего, а с умыслом. Впрочем, сразу оговоримся, что подобная цветовая дифференциация не имеет ничего общего с маркировкой болтов. Но для чего тогда она нужна?
Все дело в том, что сам по себе автомобиль весьма вибронагружен. Вибрирует двигатель, коробка передач, кузов, подвеска, рулевая колонка и прочее. И во всех этих узлах и агрегатах имеются болтовые соединения, которые от вибрации попросту раскручивались бы.
Однако, применение резьбового фиксатора, который наносится на резьбу крепежного элемента, работающего в особо вибронагруженных зонах конструкции автомобиля, снимает эту головную боль с автомобилистов. Собственно, краска на резьбе — это и есть фиксатор резьбы. Но почему на разных болтах он разный по цвету?
Отличие фиксаторов резьбы по цвету несет в себе и отличие по характеристикам. В одних креплениях резьбовой фиксатор должны удерживать соединение, но при этом его разборка не должна вызывать сложностей при ремонте. В других он должен быстро скрепить детали, и быть прочным. В третьих соединениях он предназначен для скрепления деталей из разных металлов или необычных сочленений. Плюс цветные фиксаторы подбираются по шагу резьбы крепежного элемента, времени полимеризации, температуре монтажа и сложности монтажа и демонтажа.
Так, например, красный фиксатор резьбы относится к неразъемным. Чтобы раскрутить болтовое соединение, усиленное этим фиксатором, необходимо будет нагреть его до высокой температуры — большей, чем крепеж испытывает, работая, например, в тормозах или в шкиве коленвала.
Синий герметик — разъемный. Но чтобы открутить его нужно приложить к соединению определенное усилие. Его используют там, где температура не высокая, а вероятность того, что болт начнет выкручиваться — низкая.
Впрочем, стоит помнить, что цвет резьбового фиксатора не всегда является маркером его свойств. А потому необходимо читать инструкцию к нему, и ориентироваться на характеристики: разъемный или неразъемный.
Удачи всем тем, кто крутит гайки. И помните, что от качества и надежности крепежа может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров.