Почему резьба на болтах под капотом выкрашена в разные цвета

Разноцветная краска на болтах и саморезах — не случайность. Об этом говорит ее количество. Как правило, выкрашена резьба крепежа. И сделано это не по прихоти рабочего, а с умыслом. Впрочем, сразу оговоримся, что подобная цветовая дифференциация не имеет ничего общего с маркировкой болтов. Но для чего тогда она нужна?

Все дело в том, что сам по себе автомобиль весьма вибронагружен. Вибрирует двигатель, коробка передач, кузов, подвеска, рулевая колонка и прочее. И во всех этих узлах и агрегатах имеются болтовые соединения, которые от вибрации попросту раскручивались бы.

Однако, применение резьбового фиксатора, который наносится на резьбу крепежного элемента, работающего в особо вибронагруженных зонах конструкции автомобиля, снимает эту головную боль с автомобилистов. Собственно, краска на резьбе — это и есть фиксатор резьбы. Но почему на разных болтах он разный по цвету?

Отличие фиксаторов резьбы по цвету несет в себе и отличие по характеристикам. В одних креплениях резьбовой фиксатор должны удерживать соединение, но при этом его разборка не должна вызывать сложностей при ремонте. В других он должен быстро скрепить детали, и быть прочным. В третьих соединениях он предназначен для скрепления деталей из разных металлов или необычных сочленений. Плюс цветные фиксаторы подбираются по шагу резьбы крепежного элемента, времени полимеризации, температуре монтажа и сложности монтажа и демонтажа.