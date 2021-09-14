Что будет, если игнорировать странные запахи из выхлопной трубы

Причин попадания антифриза в цилиндры немного. Самая распространенная — пробой прокладки головки блока цилиндров, а в редких случаях это могут быть микротрещины в самом блоке. В обоих случаях из системы будет постепенно уходить охлаждающая жидкость, которая смешивается с маслом и попадет в картер двигателя. Определить такую серьезную неисправность можно не только по запаху, но и по тому, как уходит «охлаждайка» из расширительного бачка.

Если запустить проблему, мотору потребуется серьезный капитальный ремонт, а иногда восстановление агрегата вообще нецелесообразно, потому как очень дорого. Легче купить новый двигатель.

Наконец, запах гари, который похож на то, как пахли старые советские мотоциклы, говорит о том, что в системе выхлопа есть моторное масло. А если после пуска из трубы начинает валить сизый дым, значит поломки мотора не избежать. Так что стоит проверить уровень масла. Если у двигателя проснулся масложор, с визитом на сервис лучше не затягивать.