Что будет, если игнорировать странные запахи из выхлопной трубы

Сильный резкий запах из выхлопной трубы может означать, что в систему выхлопа попадает бензин. Это происходит из-за того, что электронный блок управления неточно дозирует топливоподачу. А случается подобная беда из-за того, что барахлит датчик, определяющий количество воздуха, поступившего в цилиндры. Либо у него может быть плохой контакт. Лечится это довольно просто. Достаточно пошевелить датчик или снять и очистить его от грязи. Если дело в нем, то контакт восстановится и запах при прогреве беспокоить не будет.
Бывают случаи, когда из трубы идет белый дым, который характерен при прогреве, и вместе с ним чувствуется горелый сладковатый запах. Это может рассказать о том, что в системе охлаждения прогорает антифриз, основу которого составляет вода.
Причин попадания антифриза в цилиндры немного. Самая распространенная — пробой прокладки головки блока цилиндров, а в редких случаях это могут быть микротрещины в самом блоке. В обоих случаях из системы будет постепенно уходить охлаждающая жидкость, которая смешивается с маслом и попадет в картер двигателя. Определить такую серьезную неисправность можно не только по запаху, но и по тому, как уходит «охлаждайка» из расширительного бачка.
Если запустить проблему, мотору потребуется серьезный капитальный ремонт, а иногда восстановление агрегата вообще нецелесообразно, потому как очень дорого. Легче купить новый двигатель.
Наконец, запах гари, который похож на то, как пахли старые советские мотоциклы, говорит о том, что в системе выхлопа есть моторное масло. А если после пуска из трубы начинает валить сизый дым, значит поломки мотора не избежать. Так что стоит проверить уровень масла. Если у двигателя проснулся масложор, с визитом на сервис лучше не затягивать.