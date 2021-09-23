Как элементарно проверить состояние коробки передач перед покупкой подержанного авто

Для начала необходим визуальный осмотр узла. Если на корпусе коробки передач (не имеет значение — «механики» или «автомата») есть подтеки масла, то стоит насторожиться. Дело в том, что если «сопливится» сальник коленчатого вала, то его (сальник) придется менять, а с ним менять и масло. Это — дополнительные траты.
А если «автомат» обильно залит маслом, значит, когда-то у трансмиссии было масляное голодание, что означает износ шестерен. Это могло произойти по разным причинам. Например, от тряски вылетела резиновая втулка, которая закрывает технологическое отверстие в корпусе. Такое есть, например, у «автомата» Chevrolet Cobalt. Поэтому даже если на момент продажи трансмиссия работает штатно, от покупки такой машины лучше отказаться, ведь в будущем могут быть серьезные проблемы.
Если внешний осмотр не выявил никаких отклонений, то нужно проверять машину на ходу. В первую очередь необходимо понять, насколько проскальзывает сцепление, так как по этому можно определить степень износа ведомого диска, когда он не полностью прижимается к маховику.
Если выбираете машину с однодисковым «роботом», то проверить исправность трансмиссии можно при старте в горку. Для этого переводим селектор в ручной режим, выбираем вторую передачу и едем вперед. В неисправной трансмиссии в таких условиях появится вибрация, скрипы и тряска.
Коробки типа DSG проверяем таким же способом, но в режиме D, потому как здесь есть нюанс. Если изношен только один блок сцепления, а второй работает штатно, проблемы с переключением будут на четных или на нечетных ступенях коробки передач. Водитель почувствует рывки, которые расскажут о большом износе дисков сцепления.
При езде на машине с «автоматом» может появится запах гари. Это значит, что подгорели накладки фрикционных дисков. А толчки при переключении опять же расскажут о масляном голодании трансмиссии.
Наконец, проскальзывание фрикционных дисков проявляется так же, как и на «механике» — при включенной передаче обороты двигателя растут, а скорость машина не набирает. От покупки такого автомобиля точно надо отказываться, ведь если фрикционы в очень изношенном состоянии, то абразив от их накладок разносится по всей коробке, что вскоре приведет к ее поломке.