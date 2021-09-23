Как элементарно проверить состояние коробки передач перед покупкой подержанного авто

Для начала необходим визуальный осмотр узла. Если на корпусе коробки передач (не имеет значение — «механики» или «автомата») есть подтеки масла, то стоит насторожиться. Дело в том, что если «сопливится» сальник коленчатого вала, то его (сальник) придется менять, а с ним менять и масло. Это — дополнительные траты.

А если «автомат» обильно залит маслом, значит, когда-то у трансмиссии было масляное голодание, что означает износ шестерен. Это могло произойти по разным причинам. Например, от тряски вылетела резиновая втулка, которая закрывает технологическое отверстие в корпусе. Такое есть, например, у «автомата» Chevrolet Cobalt. Поэтому даже если на момент продажи трансмиссия работает штатно, от покупки такой машины лучше отказаться, ведь в будущем могут быть серьезные проблемы.

Если внешний осмотр не выявил никаких отклонений, то нужно проверять машину на ходу. В первую очередь необходимо понять, насколько проскальзывает сцепление, так как по этому можно определить степень износа ведомого диска, когда он не полностью прижимается к маховику.