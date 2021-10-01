Как старым фарам придать эффект новизны без полироли и прочей автохимии

Зубной порошок и паста, паста ГОИ и первые специализированные полироли — какие только составы не использовали советские, а потом и российские водители для реанимации головной оптики. Фары мутнели и становились менее яркими во все времена, а с появлением пластика так и вовсе старели за считанные годы. Замена же всегда стоила дорого: что в минуты изобилия, что в десятилетия дефицита. Впрочем, наш народ богат на выдумку, поэтому рецепт восстановления фар нашли достаточно быстро и технично.

Что нужно российскому водителю для счастья? Правильно, чтобы любое дело выполнялось просто и дешево. Сложные составы, инструмент и редкие компоненты у нас либо не найдешь, либо не купишь — дорого — поэтому любая операция должна выполняться своими руками и подручными средствами, которые стоят копейки в ближайшем магазине. Вопрос помутневших фар издавна решали именно так — потребуются лишь время, силы, пара «шкурок», да самый обыкновенный глянцевый лак. Ах да, чуть не забыл — без липкой ленты в России дела не делаются и космические корабли не летают.

В идеальных условиях оптику нужно снять. Впрочем, за годы пластик креплений может выгореть, а винты заржаветь, так что порой фару лучше оставить на месте, дабы не повредить при демонтаже. Тогда аккуратно и плотно укрываем бампер и крылья малярным скотчем так, чтобы полоса липкой ленты была не менее 10 сантиметров. Фары мы будем шкурить наждачной бумагой градации 1500, поэтому велик шанс повредить лак в «окружении».