Как старым фарам придать эффект новизны без полироли и прочей автохимии

Зубной порошок и паста, паста ГОИ и первые специализированные полироли — какие только составы не использовали советские, а потом и российские водители для реанимации головной оптики. Фары мутнели и становились менее яркими во все времена, а с появлением пластика так и вовсе старели за считанные годы. Замена же всегда стоила дорого: что в минуты изобилия, что в десятилетия дефицита. Впрочем, наш народ богат на выдумку, поэтому рецепт восстановления фар нашли достаточно быстро и технично.
Что нужно российскому водителю для счастья? Правильно, чтобы любое дело выполнялось просто и дешево. Сложные составы, инструмент и редкие компоненты у нас либо не найдешь, либо не купишь — дорого — поэтому любая операция должна выполняться своими руками и подручными средствами, которые стоят копейки в ближайшем магазине. Вопрос помутневших фар издавна решали именно так — потребуются лишь время, силы, пара «шкурок», да самый обыкновенный глянцевый лак. Ах да, чуть не забыл — без липкой ленты в России дела не делаются и космические корабли не летают.
В идеальных условиях оптику нужно снять. Впрочем, за годы пластик креплений может выгореть, а винты заржаветь, так что порой фару лучше оставить на месте, дабы не повредить при демонтаже. Тогда аккуратно и плотно укрываем бампер и крылья малярным скотчем так, чтобы полоса липкой ленты была не менее 10 сантиметров. Фары мы будем шкурить наждачной бумагой градации 1500, поэтому велик шанс повредить лак в «окружении».
Проведя подготовительные работы, начинаем полировку. Вооружившись распылителем с водой, шкуркой и губкой, которая создаст для наждачной бумаги «форму», начинаем работать круговыми движениями от середины в угол. Сначала в одну сторону, затем в другую. Наша задача — снять старый лак, не добравшись до пластика. Последовательность следующая: намочили, прошлись, смыли. Фара помутнеет, сердце сожмется, руки опустятся. Победив себя, смываем пыль, даем просохнуть, а после обезжириваем поверхность.
Пока сохнет фара, укрываем все газетами, а когда испарится обезжириватель, наносим первым слой лака. На ранней стадии наша задача — укрыть около 70 процентов, создав фундамент. Плотно класть лак стоит со второго слоя, а всего их будет три. Чтобы сократить расходы, можно использовать обычный автомобильный лак, но выбрать нужно именно глянцевый.
Лак сохнет минут по 15—20 между слоями, 40 — «на отлип» и сутки до полного высыхания. В это время нужно взять себя в руки и не оценивать проделанную работу через 10 минут. Высохнув как следует, новое покрытие станет прозрачным, а фары снова начнут освещать дорогу. До «завода» останется совсем немного — разобраться с отражателями, если они уже успели покрыться грязью или ржавчиной. Но об это мы, портал «АвтоВзгляд» расскажет отдельно.