В чем секрет покраски автомобиля «переходом»

Царапина на крыле или бампере никого не удивляет — следы эксплуатации, которые рано или поздно появятся на любом, даже бережно хранимом автомобиле. Не ездите и держите авто в идеальном гараже? Кто-то полезет за велосипедом или банками, уронит отвертку и все равно повредит лакокрасочный слой. Красить деталь долго, дорого, да и в цвет попадает только каждый пятый мастер. Увы и ах.

Но есть решение, которое позволяет нивелировать возникшую беду «малой кровью» — покрасить переходом. Дело это требует навыка и сноровки, но в случае успеха от царапины и следа не останется, а кузов будет «в родной краске». Хитрость основывается на двух слонах: ловкости рук и правильно подобранных материалах. Первое сразу оставляем за скобками: опытный автовладелец либо знает телефон нужно спеца, либо найдет его методом рукопожатий. А вот второй пункт чрезвычайно интересен.

Дело в том, что для покраски переходом мало подобрать «базу», аккуратно зашпаклевать и покрасить «руками». Тут необходим набор специальных материалов, которые созданы специально для локального ремонта без перекраски всей детали. Во-первых, нужно скрыть стык «свежей» окраски и «родного» ЛКП. Для этих целей есть специальный состав — биндер или средство для тонирования базы. Оно наносится тонким слоем по границе перед нанесением первого слоя краски. Далее сушим, кладем второй слой «базы», снова сушим и приступаем к лаку.