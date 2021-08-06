В чем секрет покраски автомобиля «переходом»

Царапина на крыле или бампере никого не удивляет — следы эксплуатации, которые рано или поздно появятся на любом, даже бережно хранимом автомобиле. Не ездите и держите авто в идеальном гараже? Кто-то полезет за велосипедом или банками, уронит отвертку и все равно повредит лакокрасочный слой. Красить деталь долго, дорого, да и в цвет попадает только каждый пятый мастер. Увы и ах.
Но есть решение, которое позволяет нивелировать возникшую беду «малой кровью» — покрасить переходом. Дело это требует навыка и сноровки, но в случае успеха от царапины и следа не останется, а кузов будет «в родной краске». Хитрость основывается на двух слонах: ловкости рук и правильно подобранных материалах. Первое сразу оставляем за скобками: опытный автовладелец либо знает телефон нужно спеца, либо найдет его методом рукопожатий. А вот второй пункт чрезвычайно интересен.
Дело в том, что для покраски переходом мало подобрать «базу», аккуратно зашпаклевать и покрасить «руками». Тут необходим набор специальных материалов, которые созданы специально для локального ремонта без перекраски всей детали. Во-первых, нужно скрыть стык «свежей» окраски и «родного» ЛКП. Для этих целей есть специальный состав — биндер или средство для тонирования базы. Оно наносится тонким слоем по границе перед нанесением первого слоя краски. Далее сушим, кладем второй слой «базы», снова сушим и приступаем к лаку.
С первым «проходом» все традиционно, а вот ко второму будем готовиться: нанесем сначала средство для перехода по лаку, и только потом повторим лак. После полировки опытный взгляд обязательно увидит место «волшебства». Но стоит пройти одной ночи, как ремонт загадочным образом «сольется» с родным цветом детали и полностью исчезнет. Проще говоря, человек, который не знает где повреждение, найдет его только методом научного тыка. И никак иначе.
Во-первых, это чрезвычайно экономичный, как по материалам, так и по времени, подход. Судите сами: вместо полной очистки, матировки, покраски и покрытия лаком, надо проработать лишь небольшой сегмент. Сколько дорогостоящих по нынешним меркам материалов можно сберечь? Во-вторых, при соблюдении всех условий и требований, опытный мастер выполнит работу за пару часов. Читай, утром забрали — вечером расплатились. Автовладелец проведет без машины всего один день, а маляр сможет взять новый заказ уже завтра. Двойная выгода!
Идеальных решений не бывает, и покраска переходом тоже имеет свои недостатки: нужно еще поискать специалиста, который с такой задачей справится. У маляра должна быть камера, ведь сохнут материалы при температуре 20 градусов без перепадов. Нужно не ошибиться со шпаклевкой и последующей полировкой. Но если человек умеет красить переходом, то он не только сделает работу быстро, но и сохранит львиную долю «родного», заводского лакокрасочного покрытия. А это дорого стоит при продаже.