Как быстро отремонтировать отражатели фар подручными методами

Основная причина «угасания» головной оптики — отнюдь не потемневший пластик самого плафона. Даже современные диодные источники, которые выдают стократ больше света, чем «лампочка Ильича», не осветят осеннюю дорогу добротно и достаточно, если свое отжил отражатель — зеркальная поверхность в кормовой части фары, которая призвана собирать и направлять свет. А годы над ним властны: влажность и время покрывают поверхность рябью рыжих точек, которые со временем полностью уничтожают фару изнутри.

Лучший вариант — крупноузловая замена, однако провернуть ее не так уж просто. Целая фара стоит непомерно дорого, доступна не всегда и найдется отнюдь не в каждом магазине. Покупать подержанную — лишь пролонгировать «удовольствие». Можно попробовать заменить сам отражатель, но и тут ждут серьезные сложности: аналог еще нужно найти. А можно ли отреставрировать свой, «родной»? Можно, еще как.

Существует небюджетный, но действенный способ хромирования, который подразумевает полное восстановление отражателя. Стоит дорого, делают долго, эффект — не всегда впечатляющий. Замкнутый круг какой-то. Так и руки опустить можно. Впрочем, альтернатива имеется — зеркальные покрытия. Да, они прослужат не целую вечность, но на пару лет вопрос закроют.

Ключевых моментов, которые отделяют это решение от единственного верного, два — техосмотр, с которым до сих пор ничего толком не ясно, и необходимость здорово доработать сам светильник. Его нужно сделать не только герметичным, но и диодным — иначе конденсат, которого при использовании светодиодных ламп ничтожно мало, ведь они практически не выделяют тепло, уничтожит всю работу. Если оба вышеописанных исхода не пугают — за дело!