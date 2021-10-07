Зачем хитроумные водители обжигают свечи перед наступлением холодов

Субботний или воскресный поход «на гараж» способен внести в жизнь автовладельца множество новых знаний и увлечений. Какие только уникальные лайфхаки и многолетние наработки с советами и мгновенным применением не постигаются в атмосфере железных ворот зеленого цвета! На то он и «мужской клуб», чтобы не проверять, но применять. Конечно, дело до машин доходит не часто, но когда доходит — держите семеро!
Одной из забав, что занимает умы шоферов — а здесь каждый с задатками инженера старой школы — это подготовка автомобиля к смене очередного сезона. Дачное лето отгремело, пора задуматься о скором белом безмолвии — зима наступает. Тут и бак почистить, залив пару бутылок спирта, и выкатить на свет Божий остатки зимней резины, проверить высоковольтные провода и с умным видом оглядеть подкапотное пространство, в надежде найти там следы надежности и ресурса.
Водитель со стажем, прошедший весь путь от «Жигуля» до Lada, подскажет: надо бы свечки прокалить, иначе не заведешься, чуть подморозит. Согласно современным стандартам, свечи можно только заменять, но опыт подсказывает: мужиков лучше послушать, дабы не навлечь на себя гнев гаражный. Впрочем, задать наводящий вопрос все же можно, статус новичка и «молодого еще» позволяет. Итак, для чего стоит закалить свечи?
Ответ, вообще-то, вполне логичен: за время эксплуатации на «похорошевшем», но все еще недотягивающем до европейских стандартов горючем, жало покрывается разного рода отложениями, сажей да нагаром, которые существенно осложняют жизнь искре. Однажды она, искра, просто не пробьет корку грязи, и мотор перейдет с приятного рокота на «так-так-таааааак». Чистить свечу абразивом нельзя, а тереть тряпкой — бесполезно. Вариантов, собственно, два: либо химия, либо очищающий огонь. И тут опыт делает свое дело — надо бы совместить горячее с мягким.
Оборудовав небольшую емкость с ортофосфорной кислотой — 100 рублей на строительном рынке — раскаляем свечу горелкой — 100 рублей на том же рынке — до бурого света и опускаем в химию, стараясь при этом не надышаться паров. Пара проходов по этому пути даст весьма заметный результат: свеча очистится, а мотор станет работать на порядок ровнее. Более того, последующая эксплуатация позволит отметить и существенное снижение расхода топлива — заключительный элемент системы зажигания очищен и восстановлен.
Многие гаражные секреты, увы, более неуместны, ведь автомобили стали сложнее и умнее. Однако некоторые советы до сих пор применимы, а их использование позволит за год сэкономить весьма приятную сумму. Вы ж знаете, курочка по зернышку.