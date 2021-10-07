Зачем хитроумные водители обжигают свечи перед наступлением холодов

Субботний или воскресный поход «на гараж» способен внести в жизнь автовладельца множество новых знаний и увлечений. Какие только уникальные лайфхаки и многолетние наработки с советами и мгновенным применением не постигаются в атмосфере железных ворот зеленого цвета! На то он и «мужской клуб», чтобы не проверять, но применять. Конечно, дело до машин доходит не часто, но когда доходит — держите семеро!

Одной из забав, что занимает умы шоферов — а здесь каждый с задатками инженера старой школы — это подготовка автомобиля к смене очередного сезона. Дачное лето отгремело, пора задуматься о скором белом безмолвии — зима наступает. Тут и бак почистить, залив пару бутылок спирта, и выкатить на свет Божий остатки зимней резины, проверить высоковольтные провода и с умным видом оглядеть подкапотное пространство, в надежде найти там следы надежности и ресурса.

Водитель со стажем, прошедший весь путь от «Жигуля» до Lada, подскажет: надо бы свечки прокалить, иначе не заведешься, чуть подморозит. Согласно современным стандартам, свечи можно только заменять, но опыт подсказывает: мужиков лучше послушать, дабы не навлечь на себя гнев гаражный. Впрочем, задать наводящий вопрос все же можно, статус новичка и «молодого еще» позволяет. Итак, для чего стоит закалить свечи?