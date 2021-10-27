Хитрости авторемонта: отправляем на пенсию синюю изоленту

Что нужно для первичного, а также вторичного и последующих ремонтов автомобиля в России? Правильный ответ: ключ на 13, банка WD-40, изолента. Желательно, синяя, у нее моральная надежность и эффект плацебо сильнее. Действительно, великое множество неисправностей можно устранить, имея под рукой вышеописанный комплект. Но времена меняются, химическая промышленность не стоит на месте, а на смену прежним культовым составам приходят новые. Ну кроме WD-40 и гаечного ключа: они — уникальны.

Про синюю изоленту хотелось бы сказать тоже самое, но у нее есть недостатки: она отклеивается, дубеет, да и порой теряет свои свойства уже через год-другой. Поэтому ей на смену придумали термоусадку: пластиковую трубочку, которая под воздействием температуры плотно обжимает провода и полностью перекрывает доступ кислорода и воды к оголенному контакту.

Классно, спору нет, но один недостаток все же есть: чтобы термоусадкой воспользоваться, периодически нужно разобрать колодку, что не всегда удается сделать. Не всегда и не всем. Более того, некоторые контакты в самой колодке было бы неплохо заизолировать, уж больно много течет лобовых стекол у автомобилистов. Вот бы тоже самое, как термоусадка, только чтобы можно было ничего не разбирать, а прямо сверху. Намазать.