Хитрости авторемонта: отправляем на пенсию синюю изоленту

Что нужно для первичного, а также вторичного и последующих ремонтов автомобиля в России? Правильный ответ: ключ на 13, банка WD-40, изолента. Желательно, синяя, у нее моральная надежность и эффект плацебо сильнее. Действительно, великое множество неисправностей можно устранить, имея под рукой вышеописанный комплект. Но времена меняются, химическая промышленность не стоит на месте, а на смену прежним культовым составам приходят новые. Ну кроме WD-40 и гаечного ключа: они — уникальны.
Про синюю изоленту хотелось бы сказать тоже самое, но у нее есть недостатки: она отклеивается, дубеет, да и порой теряет свои свойства уже через год-другой. Поэтому ей на смену придумали термоусадку: пластиковую трубочку, которая под воздействием температуры плотно обжимает провода и полностью перекрывает доступ кислорода и воды к оголенному контакту.
Классно, спору нет, но один недостаток все же есть: чтобы термоусадкой воспользоваться, периодически нужно разобрать колодку, что не всегда удается сделать. Не всегда и не всем. Более того, некоторые контакты в самой колодке было бы неплохо заизолировать, уж больно много течет лобовых стекол у автомобилистов. Вот бы тоже самое, как термоусадка, только чтобы можно было ничего не разбирать, а прямо сверху. Намазать.
Мысль не нова, популярна и запрашиваема, оттого уже давным-давно реализована: суперсостав называется жидкая изоляция, продается как в баночке, так и в тюбике, и в аэрозоли. Стоил раньше довольно дорого, но с популярностью ощутимо подешевел — 500 рублей за тару с крышкой и кисточкой, которая оказалось самой экономичной и удобной в эксплуатации на наш взгляд.
Итак, принцип работы жидкой изоляции прост: после восстановления целостности проводки, нужно обработать открытое всем ветрам место «коктейлем» из полимера и растворителя, который схватывается за 15—20 минут, а уже через сутки становится подобен броне. При определенной сноровке процедуру можно сделать даже красиво, но главное, такая изоляция очень крепко и надежно скрывает брешь, крепка на излом и не страдает при сильных морозах. Кстати, ей же очень удобно залить заранее очищенные от окислов колодки, особенно под торпедо, защитив контакты от влаги с вечно текущего лобового стекла.
Жидкая изоляция очень удобна в применении, здорово помогает заизолировать труднодоступные провода и контакты, а также поможет в сборке косы: отремонтированные сегменты подкапотной проводки можно просто уложить обратно в гофру и залить изолятором, фактически восстановив заводской вариант исполнения. Удобно, просто, дешево — три в одном. Как мы любим.