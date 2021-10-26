Почему надо быстро очищать ржавчину с колесных болтов и шпилек

Для начала стоит обратить внимание на качество изготовления колесных болтов. Качественные детали уже при производстве подвергаются антикоррозионной обработке, а вот дешевые не имеют защитного покрытия, да и сплавы, из которых они сделаны, вызвают вопросы.

Поэтому на таких изделиях ржавчина чаще всего и появляется. Если не обращать на нее внимание, то она проникнет в нутрь и за несколько лет просто «съест» болт. В результате, под нагрузкой его головка просто оторвется, а шпилька останется внутри ступицы. Это может стать настоящей проблемой, потому что вытащить ее просто так не выдет. Придется высверливать, а это сможет сделать не каждый автовладелец.

Похожая ситуация не исключена и в случае, когда колесо крепят гайками. Коррозия может появиться не только на внутренних сторонах гаек, но и на шпильках, которые крепятся в ступице. Со временем ржавчина разъест металл, потому одна или две шпильки могут обломиться. В этом случае придется менять ступицу целиком, хотя некоторые умельцы делают подобный ремонт и без замены дорогого узла.