Почему аккумулятор может неожиданно взорваться под капотом

Однажды аккумулятор взорвался у меня в гараже, так что ваш корреспондент мог наблюдать последствия воочию. Хорошо, что ни людей, ни машины в тот момент там не было. Пластик батареи разлетелся на приличное расстояние, а электролитом были заляпаны стены и даже крыша. Взрыв был очень сильный и если такой произойдет под капотом, последствия будут тяжелыми. Ну а если рядом окажется человек, травмы и ожоги гарантированы.

Одна из самых частых причин взрыва батареи — скопление в ее корпусе горючих газов, которые воспламеняются при определенных условиях. Обычно газы начинают выделяться после полного расхода сульфата свинца, образовавшегося во время разряда.

То есть риски возрастают зимой, когда любой АКБ приходится несладко. Достаточно небольшой искры, чтобы произошел взрыв. А искра может появиться во время запуска двигателя. Например, если одна из клемм плохо зафиксирована или когда к батарее присоединяют пусковые провода, чтобы «прикурить» от другого авто.