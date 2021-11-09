Почему даже полностью исправный автомобиль может отказаться заводиться с утра

Поздняя осень и начало зимы — это то самое время, когда с машиной происходят разные «сюрпризы». Обычно водитель их не ждет, ведь он готовится к зиме, меняет масло, фильтры, свечи, проверяет генератор, потому думает, что готов к холодам, и с исправной машиной ничего не случится. Тем не менее попытка завести мотор с утра заканчивается ничем. Из-под капота доносятся щелчки вместо бодрого урчания. Что произошло, ведь и аккумулятор в машине новый?
Дело в том, что при перепадах температур, особенно резких, какие могут быть в средней полосе, часто слабеет хват стальных клемм, которые накидывают на свинцовые выводы аккумуляторной батареи. Неплотное соединение служит своеобразным изолятором, которое резко снижает пусковой ток. Вот двигатель и не заводится.
Самым простым способом избавиться от проблемы будет своевременная проверка и подтягивание всех винтовых контактов. Такую процедуру можно проводить регулярно, благо она не требует каких-либо специальных знаний и инструмента.
Еще одна нештатная ситуация. При попытке завести двигатель современного автомобиля после ночной стоянки, на приборной панели высвечивается масса ошибок. Даже если мотор завелся, они не пропадают, потому автомобиль нужно тащить в сервис, где их удалят с помощью сканера. Конечно же, за это вы заплатите деньги и немалые. А еще появляется риск обмана в техцентре, когда владельцу сообщают о больших неприятностях с его автомобилем.
На самом деле, проблема кроется в специфике работы электронных систем. Если напряжение в бортовой сети при пуске падает ниже 5,5 вольт, борткомпьютер фиксирует ошибки, либо вовсе прерывает процедуру запуска мотора.
Чтобы при холодном пуске напряжение не проседало, нужно установить аккумулятор с более высокой, чем у штатной батареи, энергоемкостью. Например, вместо аккумулятора емкостью 60 Ач, ставим тот, у которого емкость 66 Ач. Такой запас энергоресурса точно обеспечит холодный пуск без проблем.
Еще одна неприятность, которая происходит с машиной, у которой аккумулятор почти новый. В небольшие холода мотор заводится без проблем, а когда сильный мороз ударит резко, батарея уже не крутит стартер. Здесь нужно помнить, что когда уровень заряда батареи падает на половину, снижается и плотность электролита. Поэтому при резком понижении температуры электролит может просто замерзнуть. Так что регулярно проверяйте заряд батареи и подзаряжайте ее.