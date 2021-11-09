Почему даже полностью исправный автомобиль может отказаться заводиться с утра

Поздняя осень и начало зимы — это то самое время, когда с машиной происходят разные «сюрпризы». Обычно водитель их не ждет, ведь он готовится к зиме, меняет масло, фильтры, свечи, проверяет генератор, потому думает, что готов к холодам, и с исправной машиной ничего не случится. Тем не менее попытка завести мотор с утра заканчивается ничем. Из-под капота доносятся щелчки вместо бодрого урчания. Что произошло, ведь и аккумулятор в машине новый?

Дело в том, что при перепадах температур, особенно резких, какие могут быть в средней полосе, часто слабеет хват стальных клемм, которые накидывают на свинцовые выводы аккумуляторной батареи. Неплотное соединение служит своеобразным изолятором, которое резко снижает пусковой ток. Вот двигатель и не заводится.

Самым простым способом избавиться от проблемы будет своевременная проверка и подтягивание всех винтовых контактов. Такую процедуру можно проводить регулярно, благо она не требует каких-либо специальных знаний и инструмента.

Еще одна нештатная ситуация. При попытке завести двигатель современного автомобиля после ночной стоянки, на приборной панели высвечивается масса ошибок. Даже если мотор завелся, они не пропадают, потому автомобиль нужно тащить в сервис, где их удалят с помощью сканера. Конечно же, за это вы заплатите деньги и немалые. А еще появляется риск обмана в техцентре, когда владельцу сообщают о больших неприятностях с его автомобилем.