Как радикально улучшить зимний пуск мотора единственным проводом для «прикуривания»

Почему возникают эти самые проблемы с запуском двигателя в холодную погоду примерно представляют многие автовладельцы. Как правило, все упирается либо в не по сезону густое масло в двигателе, либо в проблемы с электросетью автомобиля. Иногда, правда, еще и «мозги», то есть электронный блок управления двигателем, чудит у некоторых моделей, особенно на очень сильном морозе. С маслом, в принципе, все понятно: лей в мотор на зиму менее вязкое, желательно «синтетику», и проблем не знай. С электрикой же все гораздо сложнее. В зимние холода могут проявить себя разные проблемы во многих системах, участвующих в запуске двигателя.
Например, свечи могут оказаться загажены отложениями. Или изоляция высоковольтных проводов состарилась и покрылась микротрещинами, через которые утекает «в землю» электроток. Может выясниться, что аккумулятор уже состарился или генератор поизносился и плохо заряжает батарею в условиях повышенного энергопотребления системами машины. Ну или банально контакты где-то окислились и в этих местах происходят повышенные потери. Как бы то ни было, но все сводится к следующему: пока было тепло, емкости вашего аккумулятора хватало, чтобы справляться с перечисленными неприятностями. Похолодало, и немедленно выяснилось, что «рвется там, где тонко».
Плохо то, что философствовать на тему «надо было проверить то-то и то-то…» перед открытым моторным отсеком отказывающейся заводиться машины уже поздно. Надо либо что-то делать, либо захлопывать капот и искать альтернативные способы передвижения. А сделать, на самом деле, кое-что вполне реально, даже если у вашей машины проблемы с емкостью аккумулятора. Для этого нужно, чтобы в процессе запуска драгоценные крупицы энергии не тратились в пустую. Хотя бы какая-то их часть, которая может стать решающей в такой момент.
Самый простой и доступный способ — уменьшить потери между аккумулятором и «массой», то есть корпусом авто. Для этого нужно увеличить суммарное сечение «минусового» провода, идущего от батареи. Оперативно осуществить это можно следующим путем. Берем один из проводов, которыми обычно пользуются для «прикуривания» от аккумулятора другой машины. Один «крокодил» этого провода цепляем к «минусу» нашего аккумулятора, а второй — к какой-нибудь металлической части мотора собственной легковушки. После этого пробуем завести двигатель. Скорее всего, он таки заработает.