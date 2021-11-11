Как радикально улучшить зимний пуск мотора единственным проводом для «прикуривания»

Почему возникают эти самые проблемы с запуском двигателя в холодную погоду примерно представляют многие автовладельцы. Как правило, все упирается либо в не по сезону густое масло в двигателе, либо в проблемы с электросетью автомобиля. Иногда, правда, еще и «мозги», то есть электронный блок управления двигателем, чудит у некоторых моделей, особенно на очень сильном морозе. С маслом, в принципе, все понятно: лей в мотор на зиму менее вязкое, желательно «синтетику», и проблем не знай. С электрикой же все гораздо сложнее. В зимние холода могут проявить себя разные проблемы во многих системах, участвующих в запуске двигателя.

Например, свечи могут оказаться загажены отложениями. Или изоляция высоковольтных проводов состарилась и покрылась микротрещинами, через которые утекает «в землю» электроток. Может выясниться, что аккумулятор уже состарился или генератор поизносился и плохо заряжает батарею в условиях повышенного энергопотребления системами машины. Ну или банально контакты где-то окислились и в этих местах происходят повышенные потери. Как бы то ни было, но все сводится к следующему: пока было тепло, емкости вашего аккумулятора хватало, чтобы справляться с перечисленными неприятностями. Похолодало, и немедленно выяснилось, что «рвется там, где тонко».