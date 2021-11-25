Сколько денег может сэкономить водителю новая зимняя резина

Фото desalvolaw.com
В сложные коронакризисные времена российские водители стали экономить буквально на всем — реже заезжают в атосервис, покупают сомнительные, зато дешевые запчасти и расходники, до последнего миллиметра резины пользуют покрышки. Но в итоге попадают на еще большие деньги в виде совершенно неплановых, но дорогостоящих ремонтов. А в случае с шинами — еще и в ДТП. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», покупка новых колес, особенно зимних, не столь уж и разорительное для семейного бюджета мероприятие. Если, конечно, знать, что, где и у кого покупать…
Портал «АвтоВзгляд»

Не секрет, что шинники, говоря об экономичности своих изделий, в первую очередь имеют в виду снижение расхода топлива за счет низкого сопротивления качению — когда шина катится легко, автомобиль расходует меньше горючего. На сколько меньше, спросите вы?

Тут, разумеется, многое зависит от марки и модели машины, но вот, например, эксперты компании Nokian утверждают, что если средний пробег шины составляет 30 000—45 000 км, то экономия может составить почти 18 000 рублей. То есть, скажем, купив новые покрышки популярной размерности 195/65 R15 за 7000 рублей штука, вы почти полностью отобьете их три-четыре сезона. А то и быстрее, поскольку многие производители резины привлекают клиентов разными акциями типа бесплатного шиномонтажа.

А вот как и где выбрать наиболее экономичные шины, получив при этом еще и приятные бонусы, портал «АвтоВзгляд» рассказывает в своем специальном проекте «Выбери правильную зимнюю шину».

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25 ноября 2021
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