Почему каждому водителю обязательно следует иметь диагностический сканер

Перед покупкой сканера, неплохо было бы изучить матчасть, ведь сканеров существует великое множество. Начиная от простой программы, которую закачивают на смартфон, и заканчивая дорогим дилерским оборудованием.
Совсем уж дорогущий прибор обычному водителю не нужен, а вот портативный подойдет. Ведь даже самые простые сканеры могут расшифровать ошибки, то есть помогут понять, что случилось с автомобилем. Например, владельцы ряда моделей Volkswagen научились контролировать состояние цепи ГРМ по расхождению углов фаз газораспределения на валах. Это помогает рассчитать время, когда цепь нужно менять. Кроме того, можно посмотреть, раскрывались ли подушки безопасности у конкретного автомобиля. Это будет полезно знать, если собираетесь покупать подержанную машину.
А еще сканер дает возможность увидеть отдельные показания параметров двигателя в движении. Также он показывает расход топлива и если он повышенный, то водитель может увидеть, что с машиной есть какие-то проблемы.
С помощью прибора можно запросить из блоков управления очень много информации, вплоть до того, сколько времени работала музыкальная система и сколько дисков загружали в CD-чейнджер. А еще можно запускать диагностические проверки: включать на панели приборов различные контрольные лампы и стирать ошибки.
Простые любительские сканеры стоят 3000–5000 рублей, то есть вполне реальные деньги. Более серьезные обойдутся в 10 000—15 000 рублей. Они пригодятся для владельцев более дорогих автомобилей, например, для того, чтобы проверять состояние пневмоподвески. Ведь случается так, что из-за ошибок клапанов или неполадок компрессора пневмобаллоны травят воздух, и машина не может двигаться дальше из-за риска повреждения дорогих узлов. А вот если с помощью сканера принудительно включить компрессор, то можно продолжить путь.