Почему каждому водителю обязательно следует иметь диагностический сканер

Перед покупкой сканера, неплохо было бы изучить матчасть, ведь сканеров существует великое множество. Начиная от простой программы, которую закачивают на смартфон, и заканчивая дорогим дилерским оборудованием.

Совсем уж дорогущий прибор обычному водителю не нужен, а вот портативный подойдет. Ведь даже самые простые сканеры могут расшифровать ошибки, то есть помогут понять, что случилось с автомобилем. Например, владельцы ряда моделей Volkswagen научились контролировать состояние цепи ГРМ по расхождению углов фаз газораспределения на валах. Это помогает рассчитать время, когда цепь нужно менять. Кроме того, можно посмотреть, раскрывались ли подушки безопасности у конкретного автомобиля. Это будет полезно знать, если собираетесь покупать подержанную машину.

А еще сканер дает возможность увидеть отдельные показания параметров двигателя в движении. Также он показывает расход топлива и если он повышенный, то водитель может увидеть, что с машиной есть какие-то проблемы.