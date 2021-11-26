Почему опасно заливать в мотор «зимнее» масло вязкости 0W

Фото из открытых источников
Многие автолюбители хотят основательно подготовиться к зимнему сезону, потому заливают в двигатели машин так называемое зимнее масло. То есть с классом вязкости 0W. Почему этого не стоит делать, особенно водителям средней полосы России, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала немного ликбеза. Масла на канистрах, где написано 0W называют зимними или арктическими. Число перед буквой W означает показатель низкотемпературной вязкости. Чем оно меньше, тем ниже температура воздуха, при которой смазка начинает густеть. Соответственно, выше шансы быстрее запустить мотор в мороз.

Такие смазки часто используют водители северных регионов, но вот автолюбителям средней полосы лучше не выбирать этот лубрикант. Начнем с того, что «нулевки» самые дорогие. Все потому, что это чистая синтетика, в то время как продукт, скажем, класса 5W30 можно сделать из смеси синтетических и минеральных базовых масел, что выйдет заметно дешевле.

Не надо забывать и про особенности двигателя. Если он старый и не рассчитан на использование синтетики, то такую смазку начнет выдавливать через уплотнители. В итоге мотор станет потеть маслом, что со временем прибавит водителю хлопот. А если двигатель изношен, то смазка начнет просачиваться через сальники, провоцируя масложор со всеми вытекающими последствиями. Может появиться и масляное голодание, что приведет к появлению задиров на стенках цилиндров. А может случиться и так, что масло станет попадать на ремень ГРМ. Это — риск обрыва и смерть силового агрегата.

Фото из открытых источников

Надо помнить и про то, что в средней полосе нередки резкие перепады температур, когда вслед за морозом вдруг наступает плюсовая температура. В этом случае арктическое масло теряет эффективность. Тут вполне подойдет более дешевый продукт с маркировкой 5W30, который уступает «нулевке» всего пять градусов.

При покупке смазки важно обратить внимание и на то, одобрена ли она автопроизводителем. Если на этикетке написано слово Meets, то есть, «соответствует», то это рекламный ход. Производитель масла считает свой продукт, соответствующий требованиям автопроизводителя. А вот слово Approved, означает одобрение масла непосредственно автокомпанией.

Если на это не обращать внимание и заливать то, что кажется правильным со своей точки зрения, может случиться ситуация когда из-за конструктивных особенностей двигателя поршень нагреется быстрее, чем цилиндр. Подобное бывает если сразу жать газ на непрогретом моторе. В итоге получаем уже упомянутые задиры, которые со временем оборачиваются проблемами и дорогим ремонтом.

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27 ноября 2021
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