Почему опасно заливать в мотор «зимнее» масло вязкости 0W

Для начала немного ликбеза. Масла на канистрах, где написано 0W называют зимними или арктическими. Число перед буквой W означает показатель низкотемпературной вязкости. Чем оно меньше, тем ниже температура воздуха, при которой смазка начинает густеть. Соответственно, выше шансы быстрее запустить мотор в мороз.

Такие смазки часто используют водители северных регионов, но вот автолюбителям средней полосы лучше не выбирать этот лубрикант. Начнем с того, что «нулевки» самые дорогие. Все потому, что это чистая синтетика, в то время как продукт, скажем, класса 5W30 можно сделать из смеси синтетических и минеральных базовых масел, что выйдет заметно дешевле.

Не надо забывать и про особенности двигателя. Если он старый и не рассчитан на использование синтетики, то такую смазку начнет выдавливать через уплотнители. В итоге мотор станет потеть маслом, что со временем прибавит водителю хлопот. А если двигатель изношен, то смазка начнет просачиваться через сальники, провоцируя масложор со всеми вытекающими последствиями. Может появиться и масляное голодание, что приведет к появлению задиров на стенках цилиндров. А может случиться и так, что масло станет попадать на ремень ГРМ. Это — риск обрыва и смерть силового агрегата.