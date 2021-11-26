Почему опасно заливать в мотор «зимнее» масло вязкости 0W

Для начала немного ликбеза. Масла на канистрах, где написано 0W называют зимними или арктическими. Число перед буквой W означает показатель низкотемпературной вязкости. Чем оно меньше, тем ниже температура воздуха, при которой смазка начинает густеть. Соответственно, выше шансы быстрее запустить мотор в мороз.
Такие смазки часто используют водители северных регионов, но вот автолюбителям средней полосы лучше не выбирать этот лубрикант. Начнем с того, что «нулевки» самые дорогие. Все потому, что это чистая синтетика, в то время как продукт, скажем, класса 5W30 можно сделать из смеси синтетических и минеральных базовых масел, что выйдет заметно дешевле.
Не надо забывать и про особенности двигателя. Если он старый и не рассчитан на использование синтетики, то такую смазку начнет выдавливать через уплотнители. В итоге мотор станет потеть маслом, что со временем прибавит водителю хлопот. А если двигатель изношен, то смазка начнет просачиваться через сальники, провоцируя масложор со всеми вытекающими последствиями. Может появиться и масляное голодание, что приведет к появлению задиров на стенках цилиндров. А может случиться и так, что масло станет попадать на ремень ГРМ. Это — риск обрыва и смерть силового агрегата.
Надо помнить и про то, что в средней полосе нередки резкие перепады температур, когда вслед за морозом вдруг наступает плюсовая температура. В этом случае арктическое масло теряет эффективность. Тут вполне подойдет более дешевый продукт с маркировкой 5W30, который уступает «нулевке» всего пять градусов.
При покупке смазки важно обратить внимание и на то, одобрена ли она автопроизводителем. Если на этикетке написано слово Meets, то есть, «соответствует», то это рекламный ход. Производитель масла считает свой продукт, соответствующий требованиям автопроизводителя. А вот слово Approved, означает одобрение масла непосредственно автокомпанией.
Если на это не обращать внимание и заливать то, что кажется правильным со своей точки зрения, может случиться ситуация когда из-за конструктивных особенностей двигателя поршень нагреется быстрее, чем цилиндр. Подобное бывает если сразу жать газ на непрогретом моторе. В итоге получаем уже упомянутые задиры, которые со временем оборачиваются проблемами и дорогим ремонтом.