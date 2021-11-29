BMW показала еще один тизер кроссовера Concept XM

Фото из открытых источников
На прошлой неделе компания BMW показала первый тизер полноразмерного кроссовера, который носит название Concept XM. Закрытый показ новинки уже прошел на автосалоне в Лос-Анджелесе, а для широкой аудитории премьера намечена на 30 ноября.
Виктор Васильев

BMW Concept XM — первая самостоятельная разработка спортивного подразделения M GmbH со времен среднемоторного купе M1. Судя по изображениям, кроссовер получил крупные «ноздри» решетки радиатора, рельефный капот и даже светодиодные огни на крыше.

Ожидается, что под капотом кроссовера окажется плагин-гибридная силовая установка отдачей 750 л. с., которая базируется на 4,4-литровом V8.

Также известно, что машину станут выпускат на заводе в американском Спартанберге, а серийные экземпляры появятся у дилеров в уже в следующем году.

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29 ноября 2021
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