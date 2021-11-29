BMW показала еще один тизер кроссовера Concept XM

BMW Concept XM — первая самостоятельная разработка спортивного подразделения M GmbH со времен среднемоторного купе M1. Судя по изображениям, кроссовер получил крупные «ноздри» решетки радиатора, рельефный капот и даже светодиодные огни на крыше.

Ожидается, что под капотом кроссовера окажется плагин-гибридная силовая установка отдачей 750 л. с., которая базируется на 4,4-литровом V8.

Также известно, что машину станут выпускат на заводе в американском Спартанберге, а серийные экземпляры появятся у дилеров в уже в следующем году.