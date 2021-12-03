Главные минусы кованых колесных дисков для эксплуатации автомобиля зимой

Многие водители согласятся с тем, что красивые колесные диски способны если не сделать совершенным, то преобразить внешний вид автомобиля уж точно. Ко всему прочему, от качества и материалов, из которых изготовлены диски, зависят и характеристики автомобиля, например, расход топлива. И если говорить об иерархии в мире колесных дисков, то кованые в нем занимают ступень высшей и самой дорогой касты. И тому есть причины.

Так, например, кованые колесные диски легче штампованных. И этот показатель может достигать 30%. Диски, созданные методом ударной обработки, обладают высокой прочностью и пластичностью, что позволяет им при ударах не лопаться и давать трещины, а заминаться. Из этого же следует другой плюс «ковки» — деформированный диск легко ремонтируется путем его прокатки на специальном станке. К тому же, кованые диски способны выдерживать большой перепад температур, что сравнимо со стальными дисками. Впрочем, все не так радужно, как может показаться с первого взгляда.

Да, кованые диски имеют рад преимуществ перед литыми и тем более, штампованными. Однако и своих «тараканов» у них хватает. Например, их покупка оправдана, если у вас большой кроссовер или внедорожник с колесами от 17 диаметра (таких штамповок, как правило, не найти), который эксплуатируется преимущественно в городе с ровным дорожным покрытием. Но стоит понимать, что кованые диски стоят в два раза дороже литых и раз в пять дороже штампованных. При этом при зимней эксплуатации кованые диски, как, впрочем, и литые также показывают себя не лучшим образом.