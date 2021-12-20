Моторшоу в Детройте проведут при поддержке властей

Автосалон NAIAS смело множно назвать самым многострадальным. Ведь еще до эпидемии ковида выставка теряла посетителей и организаторы решили поменять формат с зимнего на летний. Но так уж получилось, что первый же летний NAIAS отменили из-за пандемии.

В этом году выставку несколько раз переносли также из-за ковида. Частичной ее заменой можно считать фестиваль Motor Bella, который прошел в сентябре в городе Понтиак.

Господдержка должна помочь все же провести мотор-шоу, а также привлечь в экономику штата около 400 миллионов долларов. Именно такой экономический эффект давал автосалон. Если говорить о сроках проведения, то пока речь идет про 14—25 сентября, но это если планы не спутает новый штамм вируса.