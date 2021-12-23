Зачем опытные водители при зимнем пуске двигателя выжимают педаль газа в пол

Зима, холода, одинокие утра, когда ладошки примерзают к ключу зажигания, а он в свою очередь — к замку. Нет повести печальнее на свете, чем запуск выстуженного авто в «минус 20». А если за окном «минус 30»? Моторное масло превращается в студень, аккумулятор медленно вращает колено, которое стыдливо проворочивает потроха ДВС. Кажется, что еще немного, еще одна попытка, и будет искра, что разожжет некогда пламенное сердце. Но нет, не будет. Единственное, к чему привели бессмысленные потуги, это залитые бензином свечи. Теперь их надо выкручивать, сушить, а после пробовать вновь. И так до беспамятства. Или до следующего утра.

Впрочем, автопроизводители догадываются о подобном исходе, поэтому заложили в каждый инжекторный мотор — то есть фактически в каждый современный за редким исключением — специальную функцию продувки цилиндров, и, как следствие, свечей. Конечно, в мануале к автомобилю про нее подробно написано, но кто их читал? Тем более, в столь неприятных обстоятельствах? Дабы не разводить бюрократии, кратко опишем этот простой и ловкий способ победить погоду и завести мотор даже в лютый мороз.