Зачем опытные водители при зимнем пуске двигателя выжимают педаль газа в пол

Зима, холода, одинокие утра, когда ладошки примерзают к ключу зажигания, а он в свою очередь — к замку. Нет повести печальнее на свете, чем запуск выстуженного авто в «минус 20». А если за окном «минус 30»? Моторное масло превращается в студень, аккумулятор медленно вращает колено, которое стыдливо проворочивает потроха ДВС. Кажется, что еще немного, еще одна попытка, и будет искра, что разожжет некогда пламенное сердце. Но нет, не будет. Единственное, к чему привели бессмысленные потуги, это залитые бензином свечи. Теперь их надо выкручивать, сушить, а после пробовать вновь. И так до беспамятства. Или до следующего утра.
Впрочем, автопроизводители догадываются о подобном исходе, поэтому заложили в каждый инжекторный мотор — то есть фактически в каждый современный за редким исключением — специальную функцию продувки цилиндров, и, как следствие, свечей. Конечно, в мануале к автомобилю про нее подробно написано, но кто их читал? Тем более, в столь неприятных обстоятельствах? Дабы не разводить бюрократии, кратко опишем этот простой и ловкий способ победить погоду и завести мотор даже в лютый мороз.
После несколько безуспешных пусков, свечи, залитые бензином, уже не воспламенят воздушно-топливную смесь. Более того, бензин, который по совместительству является еще и растворителем, смывает тонкую масляную пленку со стенок цилиндров. Не причина, но ведь повод для задира! Одним словом, автомобиль уже точно не заведется, если не проявить смекалку. Итак, подробная инструкция для проявления смекалки: выжимаем педаль газа до упора, проворачиваем ключ в замке зажигания до положения «старт» и держим от 7 до 10 секунд. Подобные условия перекрывают подачу топлива в цилиндры, но воздух-то туда поступает! И, тем самым, просто продувает остатки топлива.
Свечи подсохли, можно снова пробовать завести. Чуть больше терпения, чуть больше надежды и промерзший металл оживет, производя на свет скрежечущие звуки и клубы дыма. Нужен ли ему прогрев? Конечно, нужен, ведь под воздействием температуры металл должен расшириться, переходя в рабочее состояние. Доводить стрелку до нужной отметки на шкале не стоит, но дождаться ее движения, того момента, когда «пойдет вверх», конечно, нужно. Соблюдение этих простых правил позволит силовому агрегату — и движку, и коробке — прожить в разы дольше. Ну а сторонники экологии должны подумать об электрических тэнах, которые позволят мотору нагреться до рабочих температур, не нанося вреда озоновому слою.