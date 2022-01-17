С какой оптимальной скоростью нужно ездить, чтобы автомобиль долго не ломался

На самом деле, понятия оптимальной скорости не существует. Нельзя постоянно ездить, скажем, держа 60 км/ч. На разных покрытиях такая скорость может быть даже вредна автомобилю. Например, если водитель поедет по ухабистой дороге. Такая поездка рискует закончится оторванным бампером или вовсе пробитым картером двигателя.

Поэтому есть общие рекомендации. Для начала, машину надо подготовить к движению, то есть прогреть. Так масло в двигателе и коробке передач быстрее выдут на свои рабочие температуры, что продлит ресурс дорогим агрегатам.

Начинать движение нужно плавно, а не давить сразу газ в пол. Это необходимо для того, чтобы прогрелись амортизаторы, ведь в них тоже есть масло. А вот если сразу начать преодолевать «лежачих полицейских» ходом, то масло из амортизаторов может и выдавить, что приведет к ухудшению управляемости и последющему ремонту ходовой части.