С какой оптимальной скоростью нужно ездить, чтобы автомобиль долго не ломался

На самом деле, понятия оптимальной скорости не существует. Нельзя постоянно ездить, скажем, держа 60 км/ч. На разных покрытиях такая скорость может быть даже вредна автомобилю. Например, если водитель поедет по ухабистой дороге. Такая поездка рискует закончится оторванным бампером или вовсе пробитым картером двигателя.
Поэтому есть общие рекомендации. Для начала, машину надо подготовить к движению, то есть прогреть. Так масло в двигателе и коробке передач быстрее выдут на свои рабочие температуры, что продлит ресурс дорогим агрегатам.
Начинать движение нужно плавно, а не давить сразу газ в пол. Это необходимо для того, чтобы прогрелись амортизаторы, ведь в них тоже есть масло. А вот если сразу начать преодолевать «лежачих полицейских» ходом, то масло из амортизаторов может и выдавить, что приведет к ухудшению управляемости и последющему ремонту ходовой части.
Если говорить про ежедневную эксплуатацию, то двигаться нужно плавно, избегая резких ускорений и торможений, дабы не нагружать силовой агрегат. Ведь такие постоянные кратковременные нагрузки снижают ресурс не только мотора и «коробки», но и тормозных колодок, дисков, амортизаторов, также сильнее истираются шины.
Однако размеренное движение нужно регулярно «разбавлять» азартными «прохватами» по трассе. Так силовой агрегат самоочищается от нагара и отложений, которые в любом случае появляются в нем со временем. Для этого легче всего выехать на загородное шоссе и ехать около сорока минут со скоростью 100 км/ч, удерживая обороты под 5000 об/мин. Если авто с АКП, то нужно перевести трансмиссию в ручной режим и держать те же 5000 оборотов. И не бойтесь перекрутить мотор — электроника просто не даст вам этого сделать.
Такие «прожарки» продлят ресурс агрегатам автомобиля, и не надо будет тратиться на разные чистящие присадки для топливной системы, а то и ремонтировать узлы целиком.