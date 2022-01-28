Зачем некоторые водители упаковывают аккумулятор в специальных чехол

Грязные и пыльные дороги, дрянная погода и постоянные причуды температуры не продлевают срок службы автомобиля. И уж тем более — аккумулятора. От перечисленных неприятностей, «работающих» в тандеме с постоянными пробками и прочей российской спецификой, батарейка живет недолго. А стоит дорого и, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в обозримом будущем будет стоить еще дороже.
Поэтому многие автовладельцы задаются вопросом: как бы продлить срок ее службы? Есть спрос — будет и предложение. И вот на полках автомагазинов появился специализированный чехол-кофр, который призван защитить АКБ не только от грязи, которая действительно серьезно влияет на его «здоровье», но и от перепадов температур. Выглядит аккуратно, встает на штатные места и никаких доработок не требует. Казалось бы — решение!
Однако в момент проведения карты через кассу стоит вспомнить о том, что автомобильные корпорации и прочие разработчики отчего-то свои произведения таким «гаджетом» не оснащали, хотя идея лежит на поверхности. Жадность с экономией в одном стакане? Отнюдь.
Сперва разберемся с температурным аспектом: чехол призван защитить АКБ от перемерзания, то есть работает, как термос: сохраняет тепло. Но термос «держит» и холод, поэтому при прогреве батарейка прогревается существенно дольше обычного. Более того, АКБ в оболочке начинает покрываться влагой, конденсатом, который довольно оперативно приведет к повреждению самого «хранилища энергии», а также гниению полки под него. Видели сколько стоит? То-то же.
Второй важный момент — грязь. На клеммах и самом «аккуме» во время эксплуатации автомобиля скапливается немало «постороннего», что влияет на работу АКБ. Чехол защитит от большей части, но не убережет от обязанности периодически доставать аккумулятор и чистить его, смазывая клеммы специальной смазкой.
Проще говоря, чехол для аккумуляторной батареи — это история про «одно лечим — другое калечим». Содержание авто в штатном, заводском состоянии, использование только аккредитованных производителем агрегатов и расходных материалов — лучшее, что может водитель сделать для своего «железного коня». Поиск «улучшений» и установка оных почти всегда приводит к появлению фантомных ошибок и последующему ремонту. Стоит оно того? Конечно, нет.
Чтобы заставить аккумуляторную батарею прослужить дольше, достаточно регулярно производить очистку корпуса и клемм, проверять крепление массы на кузов и состояние самих проводов, доливать дистиллят по необходимости. А также не запускать генератор. Именно его «самочувствие» и корректное подключение на ¾ гарантируют долгий срок службы АКБ. А не специальные чехлы и прочие тряпочки.