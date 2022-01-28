Зачем некоторые водители упаковывают аккумулятор в специальных чехол

Грязные и пыльные дороги, дрянная погода и постоянные причуды температуры не продлевают срок службы автомобиля. И уж тем более — аккумулятора. От перечисленных неприятностей, «работающих» в тандеме с постоянными пробками и прочей российской спецификой, батарейка живет недолго. А стоит дорого и, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в обозримом будущем будет стоить еще дороже.

Поэтому многие автовладельцы задаются вопросом: как бы продлить срок ее службы? Есть спрос — будет и предложение. И вот на полках автомагазинов появился специализированный чехол-кофр, который призван защитить АКБ не только от грязи, которая действительно серьезно влияет на его «здоровье», но и от перепадов температур. Выглядит аккуратно, встает на штатные места и никаких доработок не требует. Казалось бы — решение!

Однако в момент проведения карты через кассу стоит вспомнить о том, что автомобильные корпорации и прочие разработчики отчего-то свои произведения таким «гаджетом» не оснащали, хотя идея лежит на поверхности. Жадность с экономией в одном стакане? Отнюдь.

Сперва разберемся с температурным аспектом: чехол призван защитить АКБ от перемерзания, то есть работает, как термос: сохраняет тепло. Но термос «держит» и холод, поэтому при прогреве батарейка прогревается существенно дольше обычного. Более того, АКБ в оболочке начинает покрываться влагой, конденсатом, который довольно оперативно приведет к повреждению самого «хранилища энергии», а также гниению полки под него. Видели сколько стоит? То-то же.