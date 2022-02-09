Почему современные аккумуляторы быстро «умирают» даже на новых автомобилях

Фото: carstuckgirls
Плохое состояние аккумуляторной батареи — прямой путь к тому, что зимой вместо счастливой эксплуатации вам придется постоянно толкать свою машину, прикуривать и носить батарею домой на подзарядку. Но что влияет на стремительный износ АКБ? Ведь проблемы зачастую проявляются даже у новых батарей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил основные причины, вызывающие быстрое старение аккумулятора.
Ефим Розкин

Не секрет, что от состояния аккумулятора зависит то, насколько успешно двигатель вашего автомобиля будет запускаться зимой. Сегодня довольно модно обвинять производителей аккумуляторов в том, что они делают некачественный продукт. Однако себя автомобилисты обвинить в стремительной гибели батареи обвинять не торопятся. А между тем, чаще всего, проблему именно в самих владельцах машин.

Кислотно-свинцовая батарея давно используется в наших автомобилях, и принцип ее действия практически не менялся со дня изобретения. Технология — простая, надежная, долговечная. Однако не без минусов. И основным из них является сульфатация — образование нерастворимого налета на поверхности свинцовых пластин аккумулятора, затрудняющего нормальное течение химических процессов.

Из-за чего возникает сульфатация? Все довольно банально. Те, кто редко эксплуатируют машину зимой, подвергают свой аккумулятор данному процессу в большей степени. Длительные простои аккумулятора без подзарядки провоцируют деградацию батареи.

Фото: АвтоВзгляд

​Еще один бич аккумуляторной батареи и провокатор сульфатации — хронический недозаряд. Все дело в городской эксплуатации автомобиля, когда автомобиль используется часто для езды на короткие расстояния без хорошего прогрева и длительной работы. А если еще наблюдаются сбои в работе генератора, то тут даже новый аккумулятор долго не протянет.

Проблема в том, что недозаряд фактически не ощущается и не отображается бортовыми системами автомобиля. Однако свинцовые пластины АКБ негативно реагируют на это, и процесс сульфатации начинает прогрессировать, чем снижает заданные характеристики батареи.

Если вы заметили сбои в работе аккумуляторной батареи, то обязательно стоит провести диагностику генератора и системы ее питания. Если генератор сбоит, то это вряд ли отразится на приборной панели вашего автомобиля до полного выхода его из строя. А аккумулятор станет первым, кто ощутит негативное влияние неисправности генератора. Поэтому всегда перед зимней эксплуатацией необходимо не только подзарядить аккумулятор, но и продиагностировать работу генератора и проводки. В противном случае, вы будете менять аккумуляторы бесконечно долго.

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9 февраля 2022
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