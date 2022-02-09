Почему современные аккумуляторы быстро «умирают» даже на новых автомобилях

Не секрет, что от состояния аккумулятора зависит то, насколько успешно двигатель вашего автомобиля будет запускаться зимой. Сегодня довольно модно обвинять производителей аккумуляторов в том, что они делают некачественный продукт. Однако себя автомобилисты обвинить в стремительной гибели батареи обвинять не торопятся. А между тем, чаще всего, проблему именно в самих владельцах машин.

Кислотно-свинцовая батарея давно используется в наших автомобилях, и принцип ее действия практически не менялся со дня изобретения. Технология — простая, надежная, долговечная. Однако не без минусов. И основным из них является сульфатация — образование нерастворимого налета на поверхности свинцовых пластин аккумулятора, затрудняющего нормальное течение химических процессов.

Из-за чего возникает сульфатация? Все довольно банально. Те, кто редко эксплуатируют машину зимой, подвергают свой аккумулятор данному процессу в большей степени. Длительные простои аккумулятора без подзарядки провоцируют деградацию батареи.