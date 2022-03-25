Убийственный нормо-час: как ремонтировать и обслуживать автомобили в кризис

Ведь дефицитными и жутко дорогими стали не только гречка и средства женской гигиены, но и автозапчасти. Выросли прайсы в автосервисах. При этом в случае аварии сегодня не сильно поможет и полис ОСАГО. Так что ставим машины на прикол до лучших времен или все же не так страшен черт, как его малюют?

Сложившуюся ситуацию на онлайн-конференции «МК» и портала «АвтоВзгляд» обсудят автоэксперт Петр ШКУМАТОВ, директор техцентра «Автосвита» Мария ПОСЕНИЦКАЯ и исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей ШИЧАВИН.

Прямая трансляция состоится 30 марта в 12.00. Присоединяйтесь!