Почему из-за украинского конфликта не получится сэкономить на моторном масле

Чтобы понять, можно ли сэкономить на моторном масле, нужно знать, а что вообще происходит на рынке смазочных материалов. А там пока идет полнейшая неразбериха. У продавцов сейчас нет понимания того, сколько будет стоить канистра даже в ближайшей перспективе. Поэтому многие приняли решение о временном прекращении поставок.
Что касается стоимости масел, то с 24 февраля она поднялась более, чем на 80%. А на фирменные европейские масла ценник улетел аж на 180%.
Российские смазки тоже подорожали. Дело в том, что присадки, которые используют в производстве, практически все закупают в Европе, а привезти что-либо из Старого света сейчас проблематично. Да и курс евро заметно подскочил.
Конечно, можно перейти на китайские и корейские аналоги, но на это требуется время, а еще увеличится логистическое плечо. Добавим к этому, что покупают присадки за пресловутые американские доллары.
Поэтому абсолютно все масла сейчас будут дорожать, и пока конца этому процессу, увы, не видно. А если заметите на прилавках смазки по старой цене, знайте, что лучше такие не покупать. Дело в том, что сейчас разномастные дельцы скупают у оптовиков даже просроченную смазку. То, что она появится в продаже — сомнений нет. А ведь такое масло может легко убить мотор, особенно наддувный, который работает на повышенных оборотах.
Что касается хранение масла, то по ГОСТу оно может храниться не более пяти лет. Но и здесь есть свои особенности. Такой срок установлен для товара в ненарушенной упаковке. А вот если упаковка вскрыта, то масло «проживет», примерно, полтора года. В двигателе его свойства снизятся еще быстрее, даже если мотор не работает. Дело в том, что смазка контактирует с различными сплавами металлов, а еще «дышит» через систему вентиляции картера. Все это ведет к окислению и старению смазочного материала. Отсюда вывод: на масле лучше не экономить, так как как ремонт мотора в любом случае окажется дороже покупки нового лубриканта.