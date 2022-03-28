Почему из-за украинского конфликта не получится сэкономить на моторном масле

Чтобы понять, можно ли сэкономить на моторном масле, нужно знать, а что вообще происходит на рынке смазочных материалов. А там пока идет полнейшая неразбериха. У продавцов сейчас нет понимания того, сколько будет стоить канистра даже в ближайшей перспективе. Поэтому многие приняли решение о временном прекращении поставок.

Что касается стоимости масел, то с 24 февраля она поднялась более, чем на 80%. А на фирменные европейские масла ценник улетел аж на 180%.

Российские смазки тоже подорожали. Дело в том, что присадки, которые используют в производстве, практически все закупают в Европе, а привезти что-либо из Старого света сейчас проблематично. Да и курс евро заметно подскочил.

Конечно, можно перейти на китайские и корейские аналоги, но на это требуется время, а еще увеличится логистическое плечо. Добавим к этому, что покупают присадки за пресловутые американские доллары.