«Золотой» шиномонтаж: как ударит по карманам автовладельцев сезонная смена «резины»

Некоторые шиномонтажные мастерские предлагают и бесплатно «переобуть» автомобиль, но в реальности ничего хорошего это не сулит. Ведь услугу оказывают при покупке новых шин, а прайс на них уже вырос на 40%. Причем подорожание коснулось, как доступных моделей покрышек, так и премиальных.

Например, 15-дюймовые летние колеса Nokian Nordman для Lada Vesta можно найти по цене 5100 рублей за штуку. Пока запасы у продавцов есть, но из-за остановки шинных заводов, к сезону может быть дефицит, и цены взлетят еще сильнее.

Если говорить про цены на услуги шиномонтажек, то пока они поднялись незначительно. Портал «АвтоВзгляд» обзвонил несколько автомастерских, где нам сказали, что комплекс работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1590—1800 рублей. Но март — это пока не сезон. Массовая смена колес начнется в конце апреля, и тогда ценники будут еще выше.