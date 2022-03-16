«Золотой» шиномонтаж: как ударит по карманам автовладельцев сезонная смена «резины»

Некоторые шиномонтажные мастерские предлагают и бесплатно «переобуть» автомобиль, но в реальности ничего хорошего это не сулит. Ведь услугу оказывают при покупке новых шин, а прайс на них уже вырос на 40%. Причем подорожание коснулось, как доступных моделей покрышек, так и премиальных.
Например, 15-дюймовые летние колеса Nokian Nordman для Lada Vesta можно найти по цене 5100 рублей за штуку. Пока запасы у продавцов есть, но из-за остановки шинных заводов, к сезону может быть дефицит, и цены взлетят еще сильнее.
Если говорить про цены на услуги шиномонтажек, то пока они поднялись незначительно. Портал «АвтоВзгляд» обзвонил несколько автомастерских, где нам сказали, что комплекс работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1590—1800 рублей. Но март — это пока не сезон. Массовая смена колес начнется в конце апреля, и тогда ценники будут еще выше.
Кстати, такие мелочи, как балансировочные грузы и ниппели также могут увеличить итоговую стоимость работ. И хоть все это производится у нас в стране, рост цен на сырье, конечно же, внесет в прайсы свои коррективы.
Кроме того, нужно уделить внимание дискам. Их правка, очистка от ржавчины и покраска тоже стоят денег. Например, окраска четырех 15-дюймовых штампованных дисков обойдется в 5200 рублей. За литые возьмут от 6500 рублей.
Хранение шин — еще одна статья расходов. Сегодня это особенно актуально, ведь многие автоэксперты не исключают всплеска воровства из-за тотального дефицита автокомплектующих. Тут можно выдохнуть, потому как ответственное хранение пока не подорожало. Четыре колеса независимо от размера можно сдать на склад по цене от 700 рублей в месяц. Однако не исключаем, что если услуга станет этой весной популярной, то «хранители» также поднимут прайсы. Альтернативой остается сарай на даче или балкон, но помните, что автомобильная резина очень не любит прямых солнечных лучей. Так что лучше хранить ее все же лучше в правильном месте. Так покрышки проживут дольше.