Почему именно сейчас надо защитить свой автомобиль от кражи колес

Хоть сейчас уже не девяностые годы, но, похоже, их отголоски снова слышны. Во многих городах начинаются кражи колес, а в будущем такой вид хищений грозит перерасти в настоящую эпидемию. Этому есть объяснение. С началом кризиса цены на новые шины и диски заметно выросли. А за новым товаром подорожал и бэушный. Например, комплект подержанных низкопрофильных дисков и шин на BMW 3-серии обойдется сейчас в 150 000 рублей. Немало! Поэтому «обувь» своей машины надо обязательно защищать.
Способов защиты существует много, однако не все из них на сто процентов эффективны. Можно ставить автомобиль в гараж или на платную парковку. Впрочем, это не решит проблему кардинально, ведь воры могут «раздеть» автомобиль и на платной стоянке. Можно установить чувствительную сигнализацию, но и это не всегда помогает. Такая «сигналка» часто срабатывает ложно. Это точно не понравится соседям, да и до драки доведет. Казалось бы, самое простое решение — поставить «секретки» на колеса. Но и тут немало подводных камней. Дело в том, что «секреток» есть несколько типов и в них надо разбираться.
«Секретка» с наружным рисунком — самая дешевая защита колес от кражи. Она выглядит как обычный колесный болт, только снаружи вместо стандартных граней под баллонный ключ, нанесен замысловатый рисунок. Под него подходит только специальная головка ключа идущая в комплекте. Основной недостаток таких изделий в том, что их можно открутить обычным разводным ключом.
«Секретка» с так называемым внутренним ключом — более дорогая, да и выглядит массивнее. Снаружи у нее нет граней для закручивания в ступицу, поэтому открутить такую труднее. Тем не менее, для опытного вора она не станет преградой, потому как такой болт легко откручивается, например, газовым ключом. Зажимаем, поворачиваем и он поддается. Однако повозиться приходится, поэтому автоворы не особо их любят.
Еще бывают «секретки» с наружным кольцом. Кроме рисунка под внутренний ключ у них еще есть защитное наружное кольцо. Оно свободно вращается, надежно защищая деталь от выкручивания методом зажима. То есть слесарным ключом такую запчасть уже не одолеть. Эти «секретки» считаются самыми надежными. Их и рекомендуем поставить на автомобиль.