Почему именно сейчас надо защитить свой автомобиль от кражи колес

Хоть сейчас уже не девяностые годы, но, похоже, их отголоски снова слышны. Во многих городах начинаются кражи колес, а в будущем такой вид хищений грозит перерасти в настоящую эпидемию. Этому есть объяснение. С началом кризиса цены на новые шины и диски заметно выросли. А за новым товаром подорожал и бэушный. Например, комплект подержанных низкопрофильных дисков и шин на BMW 3-серии обойдется сейчас в 150 000 рублей. Немало! Поэтому «обувь» своей машины надо обязательно защищать.

Способов защиты существует много, однако не все из них на сто процентов эффективны. Можно ставить автомобиль в гараж или на платную парковку. Впрочем, это не решит проблему кардинально, ведь воры могут «раздеть» автомобиль и на платной стоянке. Можно установить чувствительную сигнализацию, но и это не всегда помогает. Такая «сигналка» часто срабатывает ложно. Это точно не понравится соседям, да и до драки доведет. Казалось бы, самое простое решение — поставить «секретки» на колеса. Но и тут немало подводных камней. Дело в том, что «секреток» есть несколько типов и в них надо разбираться.