Дует — не значит холодит: как проверить кондиционер при покупке подержанного автомобиля

Наличие кондиционера в автомобиле на сегодняшний день из разряда — «обязательно должен быть». Ведь не секрет, что комфортная температура в салоне в летнюю жару существенно понижает нагрузку на организм. Особенно, когда у человека есть проблемы с сердцем, легкими и прочим. Конечно же, есть и свои минусы — может продуть.
И, тем не менее, представить себе автомобиль без климатической установки сегодня довольно сложно. Ведь от мысли, что летом придется стоять в пробке с открытыми окнами, и дышать выхлопом — аж мурашки по коже. Потому, выбирая себе машину, автомобилисты отдают предпочтение более комфортабельным с точки зрения опций экземплярам. И наличие кондиционера играет одну из решающих ролей при выборе и покупке.
Но если с новыми автомобилями все понятно — их климатические системы проверены автопроизводителем и проработают исправно длительный срок, то как быть с подержанными машинами? Ведь не все автовладельцы одинаково заботятся о своих транспортных средствах. А потому возникает риск нарваться на машину с частично нерабочим климат-контролем. Как это можно проверить?
Дело в том, что если кондиционер работает, то это вовсе не означает, что делает он это корректно. А потому ему нужно устроить полноценную проверку, чтобы удостовериться в его исправности. Первый звоночек, когда что-то не так — отсутствие щелчка под капотом, когда вы нажимаете кнопку включения климатической системы, при выставленной минимальной температуре. Если на прогретом двигателе щелка вы не услышали, то есть высокий шанс того, что компрессор кондиционера не работает.
Плюсом с компрессором включаются и дополнительные вентиляторы, обеспечивающие более эффективное охлаждение радиатора климатической системы. Так что при выборе своего нового подержанного автомобиля, ваши ушки должны быть на макушке, потому как разглядеть работу компрессора не всегда представляется возможным. Ну и опять же, выходящий из строя подшипник компрессора можно обнаружить по звуку.
Если уж заглянули под капот, то не спешите его покидать. Потрогайте стальной участок толстой трубки, которая подходит из салона к компрессору. Она должна похолодеть спустя 5—10 секунд, после включения системы.
Ну, и естественно, если, выставив на минимум температуру, которую должен выдавать кондиционер, вы не ощущаете холода из воздуховодов, то это верный знак — что-то не так. Проблемы могут быть как банальными — кондиционер давно не заправляли или забился радиатор, так и более серьезными, требующими замены элементов климатической системы.
В дальнейшем, если хотите и дальше наслаждаться чистым прохладным воздухом в салоне своего автомобиля, периодически проводите техническое обслуживание кондиционера, чистите его, дозаправляйте. И он прослужит верой и правдой не только вам, но и тем, кому вы в последствие передадите свой автомобиль. И да, вам не придется краснеть, отвечая на неудобные вопросы потенциального покупателя.