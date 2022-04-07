Дует — не значит холодит: как проверить кондиционер при покупке подержанного автомобиля

Наличие кондиционера в автомобиле на сегодняшний день из разряда — «обязательно должен быть». Ведь не секрет, что комфортная температура в салоне в летнюю жару существенно понижает нагрузку на организм. Особенно, когда у человека есть проблемы с сердцем, легкими и прочим. Конечно же, есть и свои минусы — может продуть.

И, тем не менее, представить себе автомобиль без климатической установки сегодня довольно сложно. Ведь от мысли, что летом придется стоять в пробке с открытыми окнами, и дышать выхлопом — аж мурашки по коже. Потому, выбирая себе машину, автомобилисты отдают предпочтение более комфортабельным с точки зрения опций экземплярам. И наличие кондиционера играет одну из решающих ролей при выборе и покупке.

Но если с новыми автомобилями все понятно — их климатические системы проверены автопроизводителем и проработают исправно длительный срок, то как быть с подержанными машинами? Ведь не все автовладельцы одинаково заботятся о своих транспортных средствах. А потому возникает риск нарваться на машину с частично нерабочим климат-контролем. Как это можно проверить?