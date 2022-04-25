Почему после заправки высокооктановым топливом движок может начать «троить»

Термин «троит» — жаргонный. Он обозначает процесс, при котором из четырех цилиндров мотора по той или иной причине работают только три. Это создает дисбаланс во вращении коленвала, из-за которого блок цилиндров словно бьется в эпилептическом припадке. Почему же, порой, мотор так себя ведет при заправке машины высокооктановым топливом? И тут стоит напомнить, что октановое число — параметр, определяющий стойкость горючего к детонации. Последняя появляется, когда низкооктановый бензин слишком быстро сгорает в цилиндре.
Возникающие из-за этого ударные нагрузки в моторе проявляются в виде грохота, рывков и тряски агрегата. То есть получается, что чем выше октановое число бензина, тем лучше — меньше риск детонации. Логично. Но не совсем. Иной раз, в погоне за большей производительностью двигателя, автовладелец заправляет машину высокооктановым АИ-98. Иногда такой бензин заливают для того, чтобы «прочистить движок», в нормальной жизни потребляющий топливо с более скромными показателями. И после этого силовой агрегат неожиданно для хозяина начинает работать неустойчиво, по-настоящему «троить».
Все дело в высоком октановом числе топлива. По сравнению с привычным для мотора, оно горит медленней, спокойней, можно сказать — «хуже». Особенно явно этот эффект проявляется на холостых оборотах, когда перемешивание бензина и воздуха в камере сгорания происходит менее эффективно, чем при высоких. В результате свечам сложнее запалить более «спокойную» в смысле детонации топливовоздушную смесь. Настолько, что могут появляться пропуски в зажигании — «троение». Характерно, что с ростом оборотов перемешивание бензина и воздуха в цилиндрах гармонизируется и при интенсивном нажатии на педаль газа «троение» исчезает.
Не стоит также забывать, что высокооктановое топливо, как правило, получают путем внесения в его состав дополнительных присадок. При сгорании такого бензина на свечах может образовываться повышенный слой нагара, препятствующий нормальному искрообразованию. И, соответственно, возникновению пропусков в зажигании, проявляющихся в «троении» силового агрегата. Эту проблему «методом газа» уже не решить — только заменой свечей. В связи с этим, можно посоветовать автовладельцам заправлять автомобиль исключительно топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом — машина целее будет.