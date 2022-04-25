Почему после заправки высокооктановым топливом движок может начать «троить»

Термин «троит» — жаргонный. Он обозначает процесс, при котором из четырех цилиндров мотора по той или иной причине работают только три. Это создает дисбаланс во вращении коленвала, из-за которого блок цилиндров словно бьется в эпилептическом припадке. Почему же, порой, мотор так себя ведет при заправке машины высокооктановым топливом? И тут стоит напомнить, что октановое число — параметр, определяющий стойкость горючего к детонации. Последняя появляется, когда низкооктановый бензин слишком быстро сгорает в цилиндре.

Возникающие из-за этого ударные нагрузки в моторе проявляются в виде грохота, рывков и тряски агрегата. То есть получается, что чем выше октановое число бензина, тем лучше — меньше риск детонации. Логично. Но не совсем. Иной раз, в погоне за большей производительностью двигателя, автовладелец заправляет машину высокооктановым АИ-98. Иногда такой бензин заливают для того, чтобы «прочистить движок», в нормальной жизни потребляющий топливо с более скромными показателями. И после этого силовой агрегат неожиданно для хозяина начинает работать неустойчиво, по-настоящему «троить».