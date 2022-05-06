Время перегрева: кто не доедет до дачи на майских праздниках

Подготовка к дачному сезону в самом разгаре, очереди за тяпками и рассадой стоят с самого утра, а ароматы весны и сопутствующая им аллергия стойко манят за город. Майские! Время шашлыков, теплых вечеров в хорошей компании и мелкого, а порой и не очень, ремонта родной фазенды, которая для многих в этом году станет и санаторием, и морем, и «культурной программой».
И вот из-за горизонта поздним пятничным вечером или субботним утром выплывает она, родная и такая обязательная пробка на всех вылетных магистралях столицы! Как не постоять в праздник — это ж наше народное развлечение, буквально, прелюдия к выходным! Толкотня на светофорах, бескрайний «трэфик джем» до горизонта, хвост машин на заправках. Но доедут до горячо желанной, манящей пенным и свободой точки назначения, увы, не все.
Датчик температуры двигателя столь незаметен и редко используем, что многие забывают о его наличии. А зря: «активность» стрелки после прогрева намекает, что «не все в порядке в датском королевстве». Отчего же температура ползет вверх и можно ли вообще ездить на автомобиле с такой неисправностью?
Первая причина перегрева двигателя — недостаток охлаждающей жидкости. Лучший способ локализации — заглянуть непосредственно в радиатор. «На холодную», естественно. Если он полон, прям доверху, то с ОЖ все в полном порядке. Напомним, что не надо с мудрым видом осматривать бачок — он может быть полным. Ведь в случае протечки — лопнул шланг, потекла помпа, образовался свищ — система будет «добирать» недостачу воздухом, а не охлаждающей жидкостью из бачка. Да-да, пробка на видном месте расположена именно по этой причине.
Второй важный фактор — термостат. После прогрева, клапан должен открываться, запуская жидкость на большой круг охлаждения. Если это не происходит, то мотор находится в постоянном «прогреве», что ведет не только к перегреву, но и к повышенному потреблению горючего. Чтобы не быть голословным, замеры подобной проблемы показали: разница — два раза.
Третий пункт — ветерок, он же вентилятор системы охлаждения. Моторчик и датчик могут стать причиной его несвоевременного срабатывания или вообще «летаргического сна». Проверить можно заранее: прогреть автомобиль и прислушаться. Зашумел — все хорошо. Кстати, датчик иногда нужно чистить от окислов. Хотя бы раз в год.
Самая же распространенная причина перегрева двигателя — забитый грязью радиатор охлаждения. Со временем мусор перекрывает все соты, а использование некачественного антифриза способствует осадку внутри.
В тандеме эти два фактора дают «баню» под капотом и скорую смерть двигателя. Радиатор регулярно нужно мыть, причем исключительно снимая: мойка высокого давления без разбора результата не даст. А вот вытащив «кулер», можно очистить его и внутри, и снаружи.
Перегрев двигателя — приговор для любого праздника. Как в моральном, так и в физическом плане: машина с такой «болезнью» перестает быть транспортным средством, а стоимость ремонта поразит даже самых обеспеченных. Полировка, шлифовка и частичная переборка — лишь малый, «демократичный» перечень действий, который предстоит сделать, чтобы вернуть «железного коня» к жизни. Проще говоря, лучше не доводить. Тем более, что это под силу каждому водителю.