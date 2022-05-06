Время перегрева: кто не доедет до дачи на майских праздниках

Подготовка к дачному сезону в самом разгаре, очереди за тяпками и рассадой стоят с самого утра, а ароматы весны и сопутствующая им аллергия стойко манят за город. Майские! Время шашлыков, теплых вечеров в хорошей компании и мелкого, а порой и не очень, ремонта родной фазенды, которая для многих в этом году станет и санаторием, и морем, и «культурной программой».

И вот из-за горизонта поздним пятничным вечером или субботним утром выплывает она, родная и такая обязательная пробка на всех вылетных магистралях столицы! Как не постоять в праздник — это ж наше народное развлечение, буквально, прелюдия к выходным! Толкотня на светофорах, бескрайний «трэфик джем» до горизонта, хвост машин на заправках. Но доедут до горячо желанной, манящей пенным и свободой точки назначения, увы, не все.

Датчик температуры двигателя столь незаметен и редко используем, что многие забывают о его наличии. А зря: «активность» стрелки после прогрева намекает, что «не все в порядке в датском королевстве». Отчего же температура ползет вверх и можно ли вообще ездить на автомобиле с такой неисправностью?