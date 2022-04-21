Сколько проживет в машине «автомат», который начал дергаться

Если гидромеханическая коробка передач начала дергаться при переключениях, это еще не значит, что все пропало. Для начала надо хотя бы поверхностно разобраться в причинах такого поведения. Вполне может быть, что «дергатня» происходит из-за низкого уровня масла. Такое, например, может быть у седанов Chevrolet Cobalt, он же Ravon R4. И дело тут не в неполадках.
На корпусе шестиступенчатой трансмиссии есть технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой. Эта пробка от тряски выскакивает, вот масло и начинает потихоньку уходить из агрегата. Лечится элементарно — доливкой жидкости и установкой утерянной детали. Кстати, и сам «автомат» крепкий, так что спалить его непросто. В этом убедилсялично и автор этих строк. После похожего случая я проехал на машине около 50 000 километров и продал ее с нормально работающим «автоматом».
Роботизированная трансмиссия также оказывается не такой капризной, как о ней часто думают. Чаще всего «дергаются» однодисковые «роботы». Это и понятно: прерывание потока мощности при переключениях неизбежно, ведь работает такая коробка, как обычная «механика», с той лишь разницей, что у нее есть автоматический механизм переключения. Такие «роботы» непопулярны из-за того, что водитель должен к ним подстраиваться. Тем не менее, они есть, скажем, на подержанных «Ладах», Citroёn и Renault. Так что нервного поведения опасаться не стоит. А ресурс такого «робота» сопоставим с обычной «механикой».
Другое дело: коробки с двойным сцеплением. Дерганное поведение — верный признак скорого ремонта, но и тут не все так плохо. Несильные вибрации можно исправить перепрошивкой программы управления коробкой, либо поменять масло и почистить картер трансмиссии.
А если рывки появляются при переводе селектора из режима P в D, то нужно осмотреть опоры двигателя и коробки передач. Вероятнее всего, они уже изношены и требуют замены. Если так и есть, то ремонт получится не таким дорогим, ведь трансмиссию перебирать не придется.