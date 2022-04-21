Сколько проживет в машине «автомат», который начал дергаться

Роботизированная трансмиссия также оказывается не такой капризной, как о ней часто думают. Чаще всего «дергаются» однодисковые «роботы». Это и понятно: прерывание потока мощности при переключениях неизбежно, ведь работает такая коробка, как обычная «механика», с той лишь разницей, что у нее есть автоматический механизм переключения. Такие «роботы» непопулярны из-за того, что водитель должен к ним подстраиваться. Тем не менее, они есть, скажем, на подержанных «Ладах», Citroёn и Renault. Так что нервного поведения опасаться не стоит. А ресурс такого «робота» сопоставим с обычной «механикой».

Другое дело: коробки с двойным сцеплением. Дерганное поведение — верный признак скорого ремонта, но и тут не все так плохо. Несильные вибрации можно исправить перепрошивкой программы управления коробкой, либо поменять масло и почистить картер трансмиссии.

А если рывки появляются при переводе селектора из режима P в D, то нужно осмотреть опоры двигателя и коробки передач. Вероятнее всего, они уже изношены и требуют замены. Если так и есть, то ремонт получится не таким дорогим, ведь трансмиссию перебирать не придется.