Почему при полном бачке омывателя загорается сигнал, что он пустой

Второй тип датчика срабатывает, когда один из двух его электрических контактов, погруженных в жидкость, оказывается на воздухе. При этом ток перестает течь между ними через «омывайку», что приводит к срабатыванию сигнализации на приборной панели. Но оба типа датчиков могут страдать от недуга под названием «известковые отложения». Они появляются в бачке, когда автовладелец часто использует в качестве омывайки обычную воду с высоким содержанием растворенных в ней минералов.

Оседающий из нее «камень» может заклинить поплавок в нижнем положении или стать электроизолятором для контактов. Результат — ложный сигнал о пустоте бачка. На самом деле, решить проблему можно легко и без замены датчика: достаточно растворить и удалить известковые отложения. Делать это следует там, где под рукой есть шланг, подключенный к водопроводу — на автомойке или на своем приусадебном участке.

Растворяем в паре литров воды пакетик лимонной кислоты. Заливаем все это в бачок омывателя. Ждем минут 10, пока «лимонка» растворит отложения. Затем вставляем водопроводный шланг как можно глубже в горловину бачка и пускаем воду. Еще 10 минут тратим на промывание таким образом бачака от остатков кислоты. А далее радуемся исчезновению ложного срабатывания датчика.