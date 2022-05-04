Почему при полном бачке омывателя загорается сигнал, что он пустой

Речь идет о достаточно банальной истории. В какой-то момент на приборной панели загорается пиктограмма низкого уровня жидкости в омывателе лобового стекла, даже когда автовладелец только что залил ее туда «под горло». Кто-то из автомобилистов на подобную сигнализацию о проблеме, которой фактически не существует, вообще внимания не обращает. А некоторых ложная индикация изрядно раздражает. Из-за чего им приходится обращаться в автосервис. Чаще всего там, недолго думая, «приговаривают» к замене датчика уровня «омывайки».
На древних моделях ВАЗ используются датчики ценой всего в пару сотен целковых. А на более-менее современных иномарках покупка нового узла вынет из кармана несколько тысяч не запланированных на такую трату рублей. Если ваша машина достаточно «свежая» и вы точно знаете, что никто старый датчик, условно говоря, не лупил молотком, бежать в магазин за новым не стоит. Возможно, вопрос можно решить более бюджетно. Большинство таких датчиков относится к одному из двух конструктивных типов: поплавковый и контактный. В первом случае «лампа на приборке» загорается, когда подвижный поплавок датчика вместе с уровнем жидкости опускается ниже определенной отметки.
Второй тип датчика срабатывает, когда один из двух его электрических контактов, погруженных в жидкость, оказывается на воздухе. При этом ток перестает течь между ними через «омывайку», что приводит к срабатыванию сигнализации на приборной панели. Но оба типа датчиков могут страдать от недуга под названием «известковые отложения». Они появляются в бачке, когда автовладелец часто использует в качестве омывайки обычную воду с высоким содержанием растворенных в ней минералов.
Оседающий из нее «камень» может заклинить поплавок в нижнем положении или стать электроизолятором для контактов. Результат — ложный сигнал о пустоте бачка. На самом деле, решить проблему можно легко и без замены датчика: достаточно растворить и удалить известковые отложения. Делать это следует там, где под рукой есть шланг, подключенный к водопроводу — на автомойке или на своем приусадебном участке.
Растворяем в паре литров воды пакетик лимонной кислоты. Заливаем все это в бачок омывателя. Ждем минут 10, пока «лимонка» растворит отложения. Затем вставляем водопроводный шланг как можно глубже в горловину бачка и пускаем воду. Еще 10 минут тратим на промывание таким образом бачака от остатков кислоты. А далее радуемся исчезновению ложного срабатывания датчика.