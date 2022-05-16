Насколько в действительности опасны подтеки масла на агрегатах автомобиля

Первое, на что обращают внимание, так это на потеки масла в моторном отсеке. По их специфике можно понять состояние мотора. Но чаще всего потеки эти незначительные. Пятна появляются, подсыхают, на них липнет грязь, в результате образуется нечто вроде тонкой корки. Обычно это говорит о прохудившихся прокладках или сальниках. В двигателе их много, особенно в районе механизма ГРМ, масляного фильтра и головки блока цилиндров.
Тут важно понять, «кушает» ли мотор масло. Если масложора нет или он совсем небольшой, ничего страшного из-за потеков не произойдет. Однако важно не запускать процесс, ведь если сальник износился сильно, смазка начнет попадать на ролик или ремень ГРМ. Тогда проблемы возникнут серьезные. Из-за лубриканта ремень может проскальзывать, перескочить на зуб, что приведет к ремонту мотора. Может быть и обрыв ремня со всеми вытекающими последствиями.
Сочащееся масло попадает и на трубки системы охлаждения. Многие считают, что от этого они размягчаются и расслаиваются, что грозит разрывом этих трубок. Здесь стоит помнить, что процесс расслоения довольно небыстрый, и чтобы довести до таких проблем, нужно вообще не заглядывать под капот. Вовремя вытирайте потеки смазки, устраните течь, вот и за систему охлаждения не надо будет переживать.
Что касается классической автоматической коробки передач, то она оказывается довольно крепкой. Пример — «автомат» Chevrolet Cobalt. Даже если из корпуса трансмиссии вылетела резиновая заглушка и масло через это отверстие начинает выплескиваться, агрегат стойко выдерживает дефицит лубриканта. Заметить свежие потеки лего, да и стоит заглушка копейки. Так что даже водитель ничего не понимающий в технике, сможет самостоятельно устранить течь и забыть о проблеме.
Нередко во многих машинах подтекает и редуктор. Это распространенная проблема как классических «Жигулей», так и ряда моделей BMW. Здесь, опять же, помним, что небольшие потеки никакого вреда автомобилю не причинят. А если водитель не ездит по глубоким лужам или не месит грязь на бездорожье, с потеками можно ездить долго. Так что при городской эксплуатации машины потеки вреда не причинят. И даже наоборот — сигнализируют, что масло в узле есть.
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