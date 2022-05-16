Насколько в действительности опасны подтеки масла на агрегатах автомобиля

Первое, на что обращают внимание, так это на потеки масла в моторном отсеке. По их специфике можно понять состояние мотора. Но чаще всего потеки эти незначительные. Пятна появляются, подсыхают, на них липнет грязь, в результате образуется нечто вроде тонкой корки. Обычно это говорит о прохудившихся прокладках или сальниках. В двигателе их много, особенно в районе механизма ГРМ, масляного фильтра и головки блока цилиндров.

Тут важно понять, «кушает» ли мотор масло. Если масложора нет или он совсем небольшой, ничего страшного из-за потеков не произойдет. Однако важно не запускать процесс, ведь если сальник износился сильно, смазка начнет попадать на ролик или ремень ГРМ. Тогда проблемы возникнут серьезные. Из-за лубриканта ремень может проскальзывать, перескочить на зуб, что приведет к ремонту мотора. Может быть и обрыв ремня со всеми вытекающими последствиями.

Сочащееся масло попадает и на трубки системы охлаждения. Многие считают, что от этого они размягчаются и расслаиваются, что грозит разрывом этих трубок. Здесь стоит помнить, что процесс расслоения довольно небыстрый, и чтобы довести до таких проблем, нужно вообще не заглядывать под капот. Вовремя вытирайте потеки смазки, устраните течь, вот и за систему охлаждения не надо будет переживать.