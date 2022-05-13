Почему вдруг летние шины начинают гудеть на скорости

Начнем с самого безобидного. Многие замечали, особенно на загородной трассе, что шум шин зависит от качества асфальта. Дело в том, что покрытие могут производить по устаревшей технологии из битума и щебня. Особенность структуры такого асфальта в том, что при контакте с колесом и появляется шум, либо монотонный гул.
Еще одна причина в так называемых воздушных микрохлопках. Это ярче всего проявляется именно у летних покрышек. Дело в том, что у таких шин резиновая смесь плотнее, а рисунок протектора сглажен. С ростом скорости воздух не успевает уходить из-под пятна контакта, вот и появляются характерные хлопки, которые перерастают в гул.
У зимних шин этот эффект менее выражен, так как резиновая смесь мягче, а рисунок протектора более глубокий с большим количеством «нарезанных» ламелей. Да и скорости зимой не такие, как летом.
Обратите внимание и на покрышки, у которых в названии есть индекс XL (например 215/45R17 XL). В конструкции подобной шины применена технология усиленного каркаса, чтобы покрышка была более прочной. Так как каркас делает «обувь» тверже, это и сказывается на «звуковом сопровождении».
Все перечисленные причины никак не влияют на безопасность, но и от гула никуда не деться. Придется смириться, либо снижать скорость, либо делать музыку громче. Но есть и причины гула, которые вызовут проблемы и даже приведут к тяжелой аварии.
Гул может исходить от перекачанной шины, а это, в свою очередь, вызовет преждевременный износ протектора в его средней части. Такие шины придется выбросить раньше срока, так что всегда выставляйте давление, которое рекомендовано автопроизводителем.
Бюджетные шины из-за низкосортных компонентов и экономии при разработке могут быть не только шумными, но и опасными. На скорости у такой «обуви» вполне может начаться отслоение протектора, что может привести к аварии. Особенно если процесс пойдет на переднем колесе.
А у старых задубевших покрышек часто наблюдается растрескивание верхнего протекторного слоя. На скорости или под нагрузкой, процесс заходит слишком далеко, и такая шина просто лопается. Это также приводит к непредсказуемым последствиям.
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