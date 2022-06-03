Без тормозов: как категорически нельзя хранить тормозную жидкость

В процессе эксплуатации автомобиля водителю эпизодически требуется обновить или долить те или иные жидкости. И тормозная жидкость — не исключение. Порой, на долив уходит совсем немного. Остальной объем водители оставляют на потом, в надежде на то, что, прикрыв «тормозуху» крышкой, они надежно сохранят ее до следующего раза. И вот здесь, как раз таки, кроется большая ошибка.

Все дело в том, что «тормозуха» весьма гигроскопична. Иными словами, она способна впитывать влагу даже из небольшого объема воздуха. И надо ей всего-то 3,5% воды от своего объема, чтобы изменился качественный состав, в результате чего тормозная жидкость может вскипать. Что уж говорить об изрядно постоявшей «тормозухе», которая может впитать гораздо больше влаги — она попросту окажется непригодной для использования.

К примеру, 5% влаги от своего объема «тормозуха» легко набирает за неделю, если оставить ее в открытой емкости. И вот тут совет напрашивается сам собой: если и оставлять жидкость на долив, то прежде, чем закупорить ее крышкой, удалите из баночки воздух по максимуму. А уж затем герметично закройте крышкой.