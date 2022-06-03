Без тормозов: как категорически нельзя хранить тормозную жидкость

В процессе эксплуатации автомобиля водителю эпизодически требуется обновить или долить те или иные жидкости. И тормозная жидкость — не исключение. Порой, на долив уходит совсем немного. Остальной объем водители оставляют на потом, в надежде на то, что, прикрыв «тормозуху» крышкой, они надежно сохранят ее до следующего раза. И вот здесь, как раз таки, кроется большая ошибка.
Все дело в том, что «тормозуха» весьма гигроскопична. Иными словами, она способна впитывать влагу даже из небольшого объема воздуха. И надо ей всего-то 3,5% воды от своего объема, чтобы изменился качественный состав, в результате чего тормозная жидкость может вскипать. Что уж говорить об изрядно постоявшей «тормозухе», которая может впитать гораздо больше влаги — она попросту окажется непригодной для использования.
К примеру, 5% влаги от своего объема «тормозуха» легко набирает за неделю, если оставить ее в открытой емкости. И вот тут совет напрашивается сам собой: если и оставлять жидкость на долив, то прежде, чем закупорить ее крышкой, удалите из баночки воздух по максимуму. А уж затем герметично закройте крышкой.
А вообще, если тормозная жидкость куда-то уходит из системы, то это повод провести ее ревизию. Течи и неисправности должны быть удалены. И тогда возить с собой початые банки-склянки не придется.
А что, если возить с собой новую, не вскрытую баклажку «тормозухи»? Увы и ах, но даже в запечатанной заводским методом таре тормозная жидкость хранится не вечно. Со временем ее вязкость и температура закипания меняются в худшую сторону. И если при ремонте тормозной системы вы вспомнили, что года два возите с собой запечатанную бутыль тормозной жидкости, то это вовсе не повод для радости, что вот сейчас вы сэкономите. Изрядно полежавшая жидкость может не только существенно ухудшить качество торможения, но и вовсе вызывает коррозию в магистралях и суппортах. А это уже ремонт за совершенно другие деньги, чем вы сэкономили.
А что делать, если с тормозами ни разу не было проблем и долива жидкости не требовалось? Запоминаем и записываем: тормозную жидкость необходимо менять раз в два года. Потому как даже в закрытом контуре она способна накапливать влагу и изнашиваться, особенно если за рулем темпераментный водитель.
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