Почему не некоторых автомобилях брызговики установлены не сзади, а спереди колес

Все водители хорошо знакомы с функцией брызговиков. Они расположены за колесами, и прикрывают собой днище автомобиля от вылетающих из-под шин камней. Эти же брызговики не дают лететь дорожному мусору дальше, тем самым защищая другие автомобили от сколов и царапин. Но встречаются такие машины, у которых брызговики есть и перед колесами. Для чего их устанавливают — многие не догадываются.
Итак, начнем с того, что данные приспособления вовсе не брызговики, а щитки. И если приглядеться получше, то от брызговиков их отличают размеры — они намного меньше. То, что их называют щитками, вовсе не означает и то, что они от чего-то там защищают. Их реальная функция исправлять огрехи аэродинамики и улучшать пассивную безопасность автомобиля. Как они это делают?
Перенаправляя набегающие на высокой скорости потоки воздуха от колес и арок машины, эти небольшие помощники уменьшают подъемную силу. Все дело в том, что объемы поступаемого воздуха слишком велики, и если часть его не отводить в правильном направлении, то это может привести к подъему передней части автомобиля, что в свою очередь неизбежно увеличит коэффициент лобового сопротивления, а равно и расход топлива. К тому же, если прижимная сила становится недостаточной, то это ухудшает управляемость автомобиля.
Например, эту же проблему в автоспорте инженеры решают за счет нарезанных за колесами жабрами — так избыточный воздух быстрее покидает удобное для скапливания место. Однако в гражданском автомобилестроении жабры не используются. А вместо них устанавливают те самые щитки перед колесами.
Еще одна полезная функция щитков — в дождь они помогают шинам справляться с риском возникновения эффекта аквапланирования. Поток воздуха, перенаправленный вниз, будто бы раздвигает воду, оставляя шинам меньшую по толщине водяную пленку. За счет этого улучшается и дренаж влаги в пятне контакта шины с асфальтом, и, как следствие, стабильность движения.
Как вы уже поняли, щитки — не прихоть инженеров или дизайнеров, а жизненная необходимость. Ведь прежде, чем выпустить в серию автомобиль, любой производитель обязательно продувает его в аэротрубе, где наглядно видно, как распределяются потоки воздуха. В проблемных местах их перенаправляют различными способами. И щетки перед колесами — один из них.
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