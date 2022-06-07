Почему не некоторых автомобилях брызговики установлены не сзади, а спереди колес

Все водители хорошо знакомы с функцией брызговиков. Они расположены за колесами, и прикрывают собой днище автомобиля от вылетающих из-под шин камней. Эти же брызговики не дают лететь дорожному мусору дальше, тем самым защищая другие автомобили от сколов и царапин. Но встречаются такие машины, у которых брызговики есть и перед колесами. Для чего их устанавливают — многие не догадываются.

Итак, начнем с того, что данные приспособления вовсе не брызговики, а щитки. И если приглядеться получше, то от брызговиков их отличают размеры — они намного меньше. То, что их называют щитками, вовсе не означает и то, что они от чего-то там защищают. Их реальная функция исправлять огрехи аэродинамики и улучшать пассивную безопасность автомобиля. Как они это делают?

Перенаправляя набегающие на высокой скорости потоки воздуха от колес и арок машины, эти небольшие помощники уменьшают подъемную силу. Все дело в том, что объемы поступаемого воздуха слишком велики, и если часть его не отводить в правильном направлении, то это может привести к подъему передней части автомобиля, что в свою очередь неизбежно увеличит коэффициент лобового сопротивления, а равно и расход топлива. К тому же, если прижимная сила становится недостаточной, то это ухудшает управляемость автомобиля.