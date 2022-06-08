Для чего водители устанавливают козырьки на лобовое и заднее стекла автомобиля

Водители всегда были склонны к украшательству своих автомобилей. Однако на поверку то, что все вокруг считают баловством и излишеством, для владельца транспортного средства, которое получило странный для окружающих тюнинг, оказывается крайне важной опцией. Речь идет о козырьках, которые некоторые автолюбители устанавливают на лобовое и заднее стекла снаружи.

Итак, рассмотрим сей аксессуар поподробнее. Внешний козырек спереди над лобовым стеклом по своей сути ничем не отличается от противосолнечного козырька, установленного внутри машины или же тонированной полоски в верхней части стекла. Его призвание защищать глаза водителя от слепящих лучей. Однако такой козырек не работает по утрам и вечерам, когда солнце находится близко к горизонту. И тут уж без солнечных очков не обойтись. От света фар встречного транспорта внешний козырек также не защищает.

Еще одна функция данного дефлектора — красота. Некоторые водители считают, что с ним их автомобиль выглядит более привлекательно. А на возможный аэродинамический шум, который может появиться им все равно. Потому как внешняя красота автомобиля стоит в их списке Must Have на первом месте.

Но если передний козырек предназначен защищать от солнца, то для чего нужен задний? И здесь вариантов чуть больше.