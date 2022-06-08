Для чего водители устанавливают козырьки на лобовое и заднее стекла автомобиля

Водители всегда были склонны к украшательству своих автомобилей. Однако на поверку то, что все вокруг считают баловством и излишеством, для владельца транспортного средства, которое получило странный для окружающих тюнинг, оказывается крайне важной опцией. Речь идет о козырьках, которые некоторые автолюбители устанавливают на лобовое и заднее стекла снаружи.
Итак, рассмотрим сей аксессуар поподробнее. Внешний козырек спереди над лобовым стеклом по своей сути ничем не отличается от противосолнечного козырька, установленного внутри машины или же тонированной полоски в верхней части стекла. Его призвание защищать глаза водителя от слепящих лучей. Однако такой козырек не работает по утрам и вечерам, когда солнце находится близко к горизонту. И тут уж без солнечных очков не обойтись. От света фар встречного транспорта внешний козырек также не защищает.
Еще одна функция данного дефлектора — красота. Некоторые водители считают, что с ним их автомобиль выглядит более привлекательно. А на возможный аэродинамический шум, который может появиться им все равно. Потому как внешняя красота автомобиля стоит в их списке Must Have на первом месте.
Но если передний козырек предназначен защищать от солнца, то для чего нужен задний? И здесь вариантов чуть больше.
Так, например, у одних задние козырьки плотно прилегают к стеклу. Подобные ставятся исключительно для красоты. Обычно их красят в цвет кузова, чтобы те не выбивались, а дополняли собой облик автомобиля.
Но есть дефлекторы. Их форма более выраженная, осмысленная, намекающая на какую-то пользу и функционал. Как правило, такой перенаправляет потоки набегающего воздуха чуть дальше — за заднее стекло, защищая его тем самым от скопления пыли, грязи и избыточной влаги. Также, будучи выполненный по специальной технологии и имеющий определенную анатомию, по-настоящему рабочий козырек отводит воду, скатывающуюся с крыши, на края стекла в водоотводящие канавки.
Дефлектор, если он дорогой и над его изобретением работали настоящие инженеры, а не только художники или доморощенные китайские дизайнеры, выполняет, в том числе, и функцию улучшения аэродинамических характеристик — в частности, увеличивает прижимную силу, что в свою очередь в лучшую сторону влияет на управляемость и прочие ездовые характеристики автомобиля.
И, безусловно, этот спойлер, в отличие от того, что вешают над «лобашом», точно улучшает внешний вид автомобиля, делая его более агрессивным и спортивным.
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