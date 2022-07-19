Инерционный выключатель топлива в авто: для чего нужен и как пользоваться

Инерционный выключатель топлива есть во многих машинах. В более старых моделях он представлен в виде механической кнопки. В современных автомобилях это действительно умный датчик, управляемый электронным блоком управления. Какую функцию он несет?

В дороге может произойти и мелкое ДТП, и авария посерьезнее. И во-втором случае доли секунд могут решить, будут ли жить те, кто в нее попал или нет. Все дело в том, что риск возгорания автомобиля при сильном столкновении крайне высок. И автопроизводители придумали, как этого избежать.

Решение довольно простое — отключить подачу топлива. В старых автомобилях это делается посредством нажатия специальной кнопки, которая может быть расположена в салоне, в багажнике, под передним пассажирским или водительским креслом, под капотом непосредственно у бензонасоса, в ногах со стороны водителя или в любом другом месте, о котором стоит знать — это прописано в инструкции по эксплуатации к автомобилю. Нажав такую кнопку, вы принудительно отключаете бензонасос. Топливо перестает поступать по магистрали в двигатель, и таким образом риск возгорания минимизируется.